En uno de los partidos más esperados de esta primera fase de la Champions League, el FC Barcelona de Hansi Flick cayó en casa contra el PSG de Luis Enrique en un auténtico partidazo.

Sin embargo, la rivalidad se queda en el terreno de juego y prueba de ello fue que, en la conferencia de prensa post partido, Luis Enrique reconoció públicamente un gesto que el FC Barcelona tuvo con él y con la Fundación Xana.

Dicha fundación lleva el nombre de la hija del entrenador español que hoy dirige al Paris Saint Germain y la cual inició junto con su familia luego de que Xana muriera a los 9 años tras sufrir cáncer óseo.

El extraordinario gesto que el FC Barcelona tuvo con Luis Enrique tras el partido con PSG

Luego de la victoria del PSG en la casa del FC Barcelona, Luis Enrique se tomó un momento para agradecer el gesto de subastar todas las playeras que utilizaron los jugadores en el partido para recaudar recursos y así hacer una aportación a la Fundación Xana.

En un comunicado compartido en la página web de su fundación, el FC Barcelona reveló que todas las playeras utilizadas por los jugadores del equipo en el encuentro serán subastadas para recaudar fondos para el programa Pulseres Blaugranas.

✨ 💙 Luis Enrique ha agradecido la entrega de nuestras camisetas de hoy, que serán subastadas y los beneficios se destinarán al programa Polseres Blaugranes de la @FundacioFCB, que hará una donación a la Fundación Xana, creada en memoria de la hija del técnico asturiano. pic.twitter.com/KM7NlKcxyi — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 1, 2025

En palabras del propio club blaugrana, dicho programa tiene como objetivo: “humanizar la estancia hospitalaria de larga duración de niños y adolescentes con enfermedades graves…”.

Sin embargo, también destinarán una parte de los fondos recaudados para hacer una donación a la Fundación Xana, la cual “trabaja para ofrecer acompañamiento integral -médico, social y emocional- a niños con enfermedades graves ya sus familias”.

Jugadores del FC Barcelona se reunirán con un niño con enfermedad grave

Como parte del trabajo que ha realizado la Fundación Barça con la Fundación Xana, también se tiene previsto que los jugadores del FC Barcelona se reúnan con un niño que esté atravesando una enfermedad grave.

PSG paying tribute to Xana ❤️💙 pic.twitter.com/Fx5vovBscF — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) October 1, 2025

Además, los jugadores del PSG lucieron el logo de la Fundación Xana durante el encuentro que sostuvieron ante el FC Barcelona en la Champions League y también subastarán sus camisetas para recaudar fondos.