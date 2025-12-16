El Inter Miami de Messi se consagró campeón de la MLS tras una fascinante temporada, sin embargo, eso no es suficiente debido a que quieren seguir cosechando éxitos en la liga estadounidense, por lo que buscan a un futbolista que viene del FC Barcelona.

Se trata de Robert Lewandowski, quien está cumpliendo su último año de contrato con el FC Barcelona y a sus 37 años de edad está viviendo sus últimos momentos con el cuadro blaugrana, por lo que ya se rumora que no renovará con el equipo culé.

Ante ello, se habla de que el Inter Miami estaría interesado en sus servicios para la próxima temporada de la MLS para que sea compañero de Messi y los demás jugadores que alguna vez fueron parte del FC Barcelona.

Inter Miami cerca de llevarle un supercrack a Messi; viene del FC Barcelona

De acuerdo con el canal deportivo “Moca Futbolu”, a Robert Lewandowski le están buscando casa para que a partir de la próxima temporada refuerce al Inter de Miami, quien es el último campeón de la MLS.

Y es que al Inter Miami le ha venido de maravilla el reclutar a jugadores europeos con mucha experiencia y ha coincidido que, en su mayoría, vengan del FC Barcelona como es el caso de Lionel Messi, Luis Suárez, Jordi Alba o Sergio Busquets, por lo que Robert Lewandowski encajaría perfecto en el planteamiento del equipo de la MLS.

💣 ¡EXCLUSIVA MUNDIAL!



Robert Lewandowski recibió una oferta del Inter de Miami para incorporarse al equipo en el próximo verano.



Leo Messi contactó con él para convencerle y el delantero está mirando la posibilidad con buenos ojos.



Pronto más 👀



¡Fin boom! ¡Al lío! 👉💣 pic.twitter.com/SK3PcZvnMo — François Gallardo (@F_GallardoTV) December 16, 2025

El jugador del FC Barcelona aún no ha cerrado ninguna puerta pese a todavía tener contrato con el conjunto blaugrana. El futbolista, aunque no ha tomado una decisión, no descarta incluso renovar con el equipo culé, pero tendría que bajarse considerablemente su sueldo para seguir en la plantilla.

¿En qué otros equipos ha tenido ofertas Robert Lewandowski?

El futuro de Robert Lewandowski aún es incierto, pero se reporta que el jugador polaco no solo tendría oferta del Inter Miami de la MLS.

Robert Lewandowski también ha sido tentado por otras ligas, como la de Arabia Saudita, donde también es competitiva y la oferta económica es muy superior al resto de los de la MLS.