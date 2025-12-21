El FC Barcelona visitó en un partido complicado al Villarreal, con el objetivo de afianzarse como líder de LaLiga. Revisa cómo quedó el Barça en la Jornada 17 del torneo.

Tras la victoria del Real Madrid en su partido contra Sevilla, el FC Barcelona llegó obligado a sumar los tres puntos ante Villarreal, para cerrar como líder de LaLiga.

¿Cómo quedó FC Barcelona vs Villarreal en la Jornada 17 de LaLiga?

El FC Barcelona no falló y demostró su poder venciendo con categoría al Villarreal, en la Jornada 17 de LaLiga, para afianzarse en el liderato de la competencia.

Con una victoria de 2-0 en el marcador, el FC Barcelona puso más distancia como líder de LaLiga, respecto a sus más cercanos perseguidores.

Villarreal 0-2 FC Barcelona

El FC Barcelona se afianza como líder de LaLiga tras la Jornada 17

Con los tres puntos sumados en la cancha del Villarreal, el FC Barcelona llegó a 46 puntos en el liderato de LaLiga, 4 más que el Real Madrid, sublíder del torneo español.

Así que, el FC Barcelona será el campeón de invierno en LaLiga, listo para volver en el 2026 en busca de amarrar el campeonato español.

Goles y resumen de la victoria del FC Barcelona vs Villarreal en LaLiga

El FC Barcelona no tardó mucho en abrir el marcador en la cancha del Villarreal, y lo hizo gracias al brasileño Rapinha, quien por la vía del tiro penalti anotó el 1-0 al minuto 12.

Más tarde, al minuto 63, Lamine Yamal redondeó el triunfo del FC Barcelona, luego de recibir un balón en el área del Villarreal y definir a un costado del portero local, quien tuvo que recoger la esférica del fondo de las redes.

El Villarreal jugó desde el minuto 39 con un futbolista menos, debido a la expulsión de Renato Veiga, debido a una dura falta sobre Lamine Yamal.

Con la ventaja en el marcador y numérica en jugadores, el panorama se abrió para el FC Barcelona, líder indiscutible de LaLiga.

¿Cuándo vuelve a jugar el FC Barcelona en LaLiga?

El FC Barcelona volverá a la acción en la Jornada 18 de La Liga el sábado 3 de enero, nuevamente en calidad de visitante.

El Espanyol recibirá al FC Barcelona en unos de los clásicos del equipo culé en LaLiga.

Pocos días después, encarará al Athletic en la semifinal de la Supercopa de España.