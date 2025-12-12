FC Barcelona prepara homenaje a México por su apoyo en la Guerra Civil Española; habrá una escultura en el Camp Nou

El FC Barcelona anunció un homenaje a México en agradecimiento al apoyo recibido durante la Guerra Civil Española, pues fue determinante para la historia del club e incluso indicaron que habrá una escultura en el Camp Nou.

“Queremos rendir un homenaje público a México. El pueblo mexicano salvó al Barça” Elena Fort i Cisneros, vicepresidenta del FC Barcelona.

Fue en el año de 1937 cuando durante la Guerra Civil Española los problemas económicos del FC Barcelona alcanzaron una deuda importante de 170 mil pesetas que pudo poner en jaque a la institución blaugrana hasta que una gira por México los salvó.

Dicha gira le permitió al equipo español ingresar 15 mil dólares netos, equivalentes a 500 mil pesetas, cantidad que evitó su desaparición y garantizó su continuidad en el mundo del futbol.

“Estamos trabajando con el gobierno mexicano en un homenaje público a México desde este cariño” Elena Fort i Cisneros, vicepresidenta del FC Barcelona.

En aquel entonces, durante la Guerra Civil Española, el presidente de México Lázaro Cárdenas impulsó una gira del FC Barcelona por el país, que incluía 10 partidos y 4 más en Estados Unidos.

Dicha invitación y la gestión de un empresario catalán que vivía en México, el FC Barcelona tuvo un gran éxito, por lo que no se perdió del mapa futbolístico.

Fue durante la Feria del Libro de Guadalajara que el escritor Frederic Porta presentó el libro “1937: el Barca en México”, en el que se explica este episodio y en el que también participó la vicepresidenta institucional Elena Fort, quien reveló el plan del FC Barcelona sobre el homenaje a México.

Trabajan con el gobierno mexicano para el homenaje del FC Barcelona

“Queremos rendir un homenaje público a México. El pueblo mexicano salvó al Barça”, dijo Elena Fort durante la presentación del libro en donde detalló que dicho homenaje del FC Barcelona podría materializarse en forma de escultura.

“Estamos trabajando con el gobierno mexicano en un homenaje público a México desde este cariño”, añadió la vicepresidenta institucional del FC Barcelona.