El Barcelona tiene en la mira a Hamza Abdelkarim, la joya egipcia de 17 años de edad que sueña con jugar en el equipo de sus amores, pero está a la espera de que las negociaciones entre el club blaugrana y el equipo del futbolista, el Al Ahly, lleguen a un acuerdo.

Hamza Abdelkarim, delantero de las categorías inferiores del Al Ahly, llegaría al Barcelona en el mes de enero para reforzar a la filial que entrena Juliano Belletti y justo cuando cumpla los 18 años.

El conjunto culé lo estuvo siguiendo de cerca en el pasado Mundial de Sub-17, en noviembre, y pese a que logró marcar dos goles contra Haití y Venezuela, su selección, Egipto, cayó en los dieciseisavos de final contra Suiza.

El Barcelona ya lleva semanas negociando la contratación de Hamza Abdelkarim, pero reportes aseguran que el Al Ahly ha endurecido las condiciones económicas en las últimas horas, las cuáles podrían peligrar la operación.

Medios egipcios explicaron que el Al Ahly aceptó la cesión de Hamza Abdelkarim hasta junio, pero pidió una opción de compra de 8 millones de euros, en los que dos serían fijos y los otros seis en variables en función del rendimiento del futbolista.

El Barcelona, en principio no deseaba pagar más de 4 millones de euros por la opción de compra al considerar que el atacante egipcio aún no juega en el futbol profesional.

🚨🔵🔴 Hamza Abdelkarim wants to join Barcelona as talks are underway. 17 year old talent wants the move, seen as a ‘dream’ for his career. 🇪🇬



Al Ahly, currently blocking the deal on club-to-club side with high financial demands on transfer fee.



🎥➕ https://t.co/bSnNjH1cuw pic.twitter.com/0gavC7c4ST — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 22, 2025

El Al Ahly también desea un 20 por ciento de una futura venta del delantero, mientras que el conjunto blaugrana solo está dispuesto a ceder un 10 por ciento.

Hamza Abdelkarim desea jugar con el FC Barcelona

Hamza Abdelkarim quiere fichar por el FC Barcelona y está presionando a su club para que se concrete lo más pronto posible.

En caso de que la operación por Hamza Abdelkarim salga como lo esperado, se uniría al Barcelona Athletic.