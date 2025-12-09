La Copa del Rey en Espala tuvo su sorteo para definir los enfrentamientos que tendrán lugar en la ronda de Dieciseisavos de Final y ahí, se confirmó el enfrentamiento que sostendrá Barcelona en contra de Guadalajara en busca de un boleto a la siguiente ronda de uno de los certámenes más apasionantes que tiene el futbol español.

En sus plataformas oficiales de redes sociales, Barcelona confirmó el enfrentamiento que sostendrá como visitante en contra de Guadalajara. “El CD Guadalajara, nuestro rival en los 1/16 de final de la Copa”, postearon los culés con respecto al duelo que tendrán ante el equipo perteneciente a la Primera Federación, una categoría inferior del balompié ibérico.

En lo que respecta a la fecha y horario del partido de Barcelona en cancha de Guadalajara, tendrá lugar el próximo martes 16 de diciembre en punto de las 14:00 hrs (tiempo del centro de México) y la sede de este compromiso será el Estadio Pedro Escartín.

Partido: Guadalajara vs Barcelona

vs Fecha: Martes 16 de diciembre del 2025

Hora: 14:00 hrs (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Pedro Escartín

Lo que debes saber de Guadalajara de España

Si bien, en México lo primero en lo que se piensa al escuchar Guadalajara es la capital del Estado de Jalisco, la realidad es que también es una ciudad en España que cuenta con una población de poco más de 90 mil habitantes y fue fundada en el siglo XVIII.

En lo futbolístico, el Deportivo Guadalajara fue fundado en 1947, tiene en el morado y blanco sus colores y cuenta con un estadio para apenas 6 mil espectadores, el cual se espera esté abarrotado por la histórica visita de Barcelona para jugar la Copa del Rey en España.

En su palmarés, Guadalajara cuenta con un título de la Segunda Federación y uno más de la Tercera Federación. La mayoría de sus logros han sido regionales, como la 1a Regional Ordinaria Castellana, la Copa Castilla, el Campeonato Castilla de Aficionados y el trofeo Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

🏆 CD Guadalajara, our rivals in the Copa Round of 32 pic.twitter.com/Rc39Zw3i9j — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 9, 2025

Aficionados de Chivas apoyan a Guadalajara

El parentesco en el nombre del equipo llevó a que, desde México, Chivas le diera su apoyo a Guadalajara para este partido en contra de Barcelona. Y es que, desde su cuenta de X, el Rebaño mandó un mensaje hacia su homónimo español. “Hablando del Guadalajara vs. Barcelona… ¡Éxito, Deportivo Guadalajara”, publicaron los rojiblancos.

Los aficionados de Chivas también se hicieron sentir en redes sociales, algunos para ironizar sobre un enfrentamiento entre Barcelona y la escuadra tapatía y otros más refiriendose a Guadalajara como un equipo en España al cual le mandaron buenos deseos para su choque contra uno de los clubes de mayor prestigio del futbol europeo.

Así, el sorteo de la Copa del Rey tuvo impacto en México de forma indirecta y seguramente más de un aficionado de Chivas estará pendiente del resultado entre Guadalajara y Barcelona del siguiente martes.