Si hay un jugador que está en la mira de la afición del FC Barcelona, es sin duda Ronald Araújo. Sus errores en momentos puntuales ha generado críticas sin piedad y ya tuvieron consecuencias.

Ronald Araújo tuvo que reunirse con la directiva del FC Barcelona para hablar sobre una situación muy personal que está atravesando. Sí, no es ningún mal físico por lo que no estará en la cancha.

Y es que cada vez se habla sobre la salud mental en el deporte. Algo tan importante como la preparación en el gimnasio o con el balón. Si las cosas no están bien en la cabeza, de nada sirve tanto trabajo.

Además, en estos tiempos, se debe decir que las redes sociales han sido un factor que ha afectado a los atletas. Ahora es más fácil poner presión a cualquier jugador, y seguramente estos, verán las críticas.

¿Qué le pasó a Ronald Araújo? El defensa del FC Barcelona está de baja por tiempo indefinido

La semana pasada, Ronald Araújo fue titular contra el Chelsea, y actuación fue para el olvido. Luego, el FC Barcelona tuvo un partido contra el Alavés y no vimos al defensor.

En el encuentro de LaLiga el FC Barcelona reportó que Ronald Araújo tenía un virus estomacal. El calendario está muy apretado, pues el 2 de diciembre jugarán contra Atlético de Madrid y definitivamente, no estará el uruguayo.

Resulta que Araújo y sus agentes se reunieron en la Ciudad Deportiva para hablar con la directiva del club: "Ha pedido al club un parón para recuperar su mejor versión. Físicamente, se encuentra bien, pero anímicamente lleva un tiempo que no consigue estar al 100% y le ha pedido al club un tiempo para recuperarse“, comentó gente cercana a la situación. Aunque no se sabe cuándo será su regreso.

También habló el presidente para defender a su jugador: "Lo ha pasado mal y quiero decirle que estamos con él, que debe pasar página. Porque aquí ganamos y perdemos todos, y no hay un solo responsable de las derrotas ni de las victorias“.

Los errores de Ronald Araújo que han perjudicado al FC Barcelona

Ronald Araújo llegó muy joven al FC Barcelona. Pasó por el equipo B y cuando subió al primero gracias a Xavi, ilusionó a todos los aficionados. Se veía un defensor duro, fiel al estilo charrúa.

Sin embargo, todo comienza en la Champions League 2024. FC Barcelona tenía en sus manos el pase a Semifinales ante PSG, pero Ronald Araújo se hizo expulsar, eso fue tremendo golpe que los terminaron remontando.

Un año más tarde, contra Inter, entró, perdió la marca y otra vez se quedaron al borde de la Final. Ahora, en esta nueva temporada, se hizo expulsar contra Chelsea con una falta muy intrascendente.