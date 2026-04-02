La Liga MX informó que la FIFA rechazó la solicitud de habilitar un tercer periodo de transferencias, por lo que los clubes mexicanos no podrán reforzarse para la Liguilla del Clausura 2026.

“La FIFA ha determinado no autorizar la solicitud de habilitar un tercer periodo de transferencias durante el año futbolístico. En consecuencia , no será posible realizar registros o transferencias adicionales entre clubes de la Liga BBVA MX para reforzar plantillas de los clubes que ceden seleccionados en la Fase Final del Torneo Clausura 2026” Liga MX

Esto significa que equipos como América, Chivas, Cruz Azul, Rayados y Tigres deberán disputar la fase final sin los jugadores convocados al Mundial 2026.

El plan buscaba permitir refuerzos con futbolistas de equipos eliminados, pero la FIFA decidió no dar trato especial, obligando a los clubes a competir con plantillas incompletas.

FIFA no permitirá refuerzos en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX. (comunicado liga mx)

Clubes de la Liga MX tendrán que jugar con futbolistas no convocados al Mundial 2026

El plan de la Liga MX era crear un mercado de transferencias especial, exclusivamente para la Liguilla del Clausura 2026, mismo que terminó siendo rechazado por la FIFA.

Dicho plan permitiría que los clubes clasificados a la Liguilla del Clausura 2026 pudieran reforzarse con futbolistas mexicanos provenientes de equipos que no quedaron entre los 8 primeros lugares de la clasificación general.

Pese a ello, la FIFA decidió no darle trato especial al futbol mexicano, por lo que los equipos que clasifiquen a la Liguilla deberán disputar los cuartos de final, semifinales y final, sin seleccionados nacionales.

¿Qué equipos de la Liga MX serán los más afectados?

Clubes como el América, Chivas, Cruz Azul, Rayados y Tigres, entre otros, podrían ser los más afectados con la decisión de la FIFA de no permitir refuerzos para la Liguilla del Clausura 2026.

Por lo que en caso de avanzar a la fase final del Clausura 2026, los equipos tendrán que jugar con mexicanos y con extranjeros que no fueron tomados en cuenta para el Mundial 2026.