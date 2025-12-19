Tigres debutará como visitante en el Clausura 2026, te compartimos su calendario completo de partidos. Conoce las fechas y horarios para ver a los felinos del norte.
Ocho partidos los jugará Tigres en el Volcán, mientras que serán 9 las visitas de los Incomparables en su calendario durante el Clausura 2026 de la Liga MX.
Fechas y horarios de los primeros partidos de Tigres en el Clausura 2026 de Liga MX
Tigres iniciará el Clausura 2026 visitando a San Luis en el Estadio Alfonso Lastras, como parte de su calendario en la Liga MX.
Estos son los primeros cinco partidos de Tigres en el Clausura 2026:
San Luis vs Tigres
- Jornada 1
- Fecha: Domingo 11 de enero de 2026
- Horario: 19 horas
Tigres vs Pumas
- Jornada 2
- Fecha: Miércoles 14 de enero de 2026
- Horario: 21 horas
Tigres vs Toluca
- Jornada 3
- Fecha: Sábado 17 de enero de 2026
- Horario: 19 horas
León vs Tigres
- Jornada 4
- Fecha: Sábado 31 de enero de 2026
- Horario: 19 horas
Tigres vs Santos
- Jornada 5
- Fecha: Viernes 6 de febrero de 2026
- Horario: 19 horas
Cruz Azul, América y Rayados complican el calendario de Tigres en el Clausura 2026
Después de un inicio de calendario fuerte para Tigres, el grado de dificultad crece en las siguientes jornadas, pues enfrentará al América, Cruz Azul y a Rayados.
Cruz Azul vs Tigres
- Jornada 6
- Fecha: Domingo 15 de febrero de 2026
- Horario: 19 horas
Pachuca vs Tigres
- Jornada 7
- Fecha: Viernes 20 de febrero de 2026
- Horario: 19 horas
América vs Tigres
- Jornada 8
- Fecha: Sábado 28 de febrero de 2026
- Horario: 21 horas
Puebla vs Tigres
- Jornada 9
- Fecha: Miércoles 4 de marzo de 2026
- Horario: 20 horas
Tigres vs Rayados
- Jornada 10
- Fecha: Sábado 7 de marzo de 2026
- Horario: 21 horas
Baja el ritmo en el calendario de Tigres en el Clausura 2026
La segunda mitad del calendario de Tigres en el Clausura 2026, le tiene reservados partidos menos duros en el papel.
Tigres vs Querétaro
- Jornada 11
- Fecha: Por confirmar
- Horario: Por confirmar
FC Juárez vs Tigres
- Jornada 12
- Fecha: Domingo 22 de marzo de 2026
- Horario: 19 horas
Tijuana vs Tigres
- Jornada 13
- Fecha: Viernes 3 de abril de 2026
- Horario: 22 horas
Tigres vs Chivas
- Jornada 14
- Fecha: Sábado 11 de abril de 2026
- Horario: 17 horas
Tigres tiene un cierre a modo en el calendario del Clausura 2026
Necaxa, Atlas y Mazatlán serán los últimos rivales de Tigres en el cierre del Clausura 2026 de la Liga MX.
Necaxa vs Tigres
- Jornada 15
- Fecha: Viernes 17 de abril de 2026
- Horario: 21 horas
Atlas vs Tigres
- Jornada 16
- Fecha: Miércoles 22 de abril de 2026
- Horario: 19 horas
Tigres vs Mazatlán
- Jornada 17
- Fecha: Sábado 25 de abril de 2026
- Horario: 17 horas