Tigres debutará como visitante en el Clausura 2026, te compartimos su calendario completo de partidos. Conoce las fechas y horarios para ver a los felinos del norte.

Ocho partidos los jugará Tigres en el Volcán, mientras que serán 9 las visitas de los Incomparables en su calendario durante el Clausura 2026 de la Liga MX.

📆 Así será el camino de La U para el próximo Clausura 2026.#SiempreContigo 🐯@CocaColaMx pic.twitter.com/rvLOdwznh0 — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) December 16, 2025

Fechas y horarios de los primeros partidos de Tigres en el Clausura 2026 de Liga MX

Tigres iniciará el Clausura 2026 visitando a San Luis en el Estadio Alfonso Lastras, como parte de su calendario en la Liga MX.

Estos son los primeros cinco partidos de Tigres en el Clausura 2026:

San Luis vs Tigres

Jornada 1

Fecha: Domingo 11 de enero de 2026

Horario: 19 horas

Tigres vs Pumas

Jornada 2

Fecha: Miércoles 14 de enero de 2026

Horario: 21 horas

Tigres vs Toluca

Jornada 3

Fecha: Sábado 17 de enero de 2026

Horario: 19 horas

León vs Tigres

Jornada 4

Fecha: Sábado 31 de enero de 2026

Horario: 19 horas

Tigres vs Santos

Jornada 5

Fecha: Viernes 6 de febrero de 2026

Horario: 19 horas

Cruz Azul, América y Rayados complican el calendario de Tigres en el Clausura 2026

Después de un inicio de calendario fuerte para Tigres, el grado de dificultad crece en las siguientes jornadas, pues enfrentará al América, Cruz Azul y a Rayados.

Cruz Azul vs Tigres

Jornada 6

Fecha: Domingo 15 de febrero de 2026

Horario: 19 horas

Pachuca vs Tigres

Jornada 7

Fecha: Viernes 20 de febrero de 2026

Horario: 19 horas

América vs Tigres

Jornada 8

Fecha: Sábado 28 de febrero de 2026

Horario: 21 horas

Puebla vs Tigres

Jornada 9

Fecha: Miércoles 4 de marzo de 2026

Horario: 20 horas

Tigres vs Rayados

Jornada 10

Fecha: Sábado 7 de marzo de 2026

Horario: 21 horas

Baja el ritmo en el calendario de Tigres en el Clausura 2026

La segunda mitad del calendario de Tigres en el Clausura 2026, le tiene reservados partidos menos duros en el papel.

Tigres vs Querétaro

Jornada 11

Fecha: Por confirmar

Horario: Por confirmar

FC Juárez vs Tigres

Jornada 12

Fecha: Domingo 22 de marzo de 2026

Horario: 19 horas

Tijuana vs Tigres

Jornada 13

Fecha: Viernes 3 de abril de 2026

Horario: 22 horas

Tigres vs Chivas

Jornada 14

Fecha: Sábado 11 de abril de 2026

Horario: 17 horas

Tigres tiene un cierre a modo en el calendario del Clausura 2026

Necaxa, Atlas y Mazatlán serán los últimos rivales de Tigres en el cierre del Clausura 2026 de la Liga MX.

Necaxa vs Tigres

Jornada 15

Fecha: Viernes 17 de abril de 2026

Horario: 21 horas

Atlas vs Tigres

Jornada 16

Fecha: Miércoles 22 de abril de 2026

Horario: 19 horas

Tigres vs Mazatlán