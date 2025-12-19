Cruz Azul visita a León en la Jornada 1 del Clausura 2026, te compartimos su calendario completo de partidos. Conoce las fechas y horarios para ver a La Máquina.

Ocho partidos en Ciudad Universitaria como local y 9 en calidad de visitante, conforman el calendario de Cruz Azul en el Clausura 2026 de la Liga MX.

📆 Nuestro calendario para el Clausura 2026 📆💙 pic.twitter.com/iFfubIxxeQ — CRUZ AZUL (@CruzAzul) December 16, 2025

Fechas y horarios de los primeros partidos de Cruz Azul en el Clausura 2026 de Liga MX

Cruz Azul debuta en el Clausura 2026 visitando a La Fiera de León en el Estadio León, como parte de su calendario en la Liga MX.

Estos son los primeros cinco partidos de Cruz Azul en el Clausura 2026:

León vs Cruz Azul

Jornada 1

Fecha: Sábado 10 de enero de 2026

Horario: 19 horas

Cruz Azul vs Atlas

Jornada 2

Fecha: Martes 13 de enero de 2026

Horario: 21 horas

Cruz Azul vs Puebla

Jornada 3

Fecha: Sábado 17 de enero de 2026

Horario: 21 horas

FC Juárez vs Cruz Azul

Jornada 4

Fecha: Viernes 30 de enero de 2026

Horario: 21 horas

Toluca vs Cruz Azul

Jornada 5

Fecha: Sábado 7 de febrero de 2026

Horario: 17 horas

Se complica el calendario de Cruz Azul en el Clausura 2026

Después de un inicio de calendario no tan complicado para Cruz Azul, el grado de dificultad sube en las siguientes jornadas.

Cruz Azul vs Tigres

Jornada 6

Fecha: Domingo 15 de febrero de 2026

Horario: 19 horas

Cruz Azul vs Chivas

Jornada 7

Fecha: Sábado 21 de febrero de 2026

Horario: 21 horas

Rayados vs Cruz Azul

Jornada 8

Fecha: Sábado 28 de febrero de 2026

Horario: 19 horas

Santos vs Cruz Azul

Jornada 9

Fecha: Martes 3 de marzo de 2026

Horario: 19 horas

Cruz Azul vs San Luis

Jornada 10

Fecha: Sábado 7 de marzo de 2026

Horario: 17 horas

Pumas y América aparecen en el calendario del Cruz Azul en el Clausura 2026

La segunda mitad del calendario de Cruz Azul en el Clausura 2026, le tiene reservados partidos importantes ante Pumas y América.

Pumas vs Cruz Azul

Jornada 11

Fecha: Sábado 14 de marzo de 2026

Horario: 21 horas

Mazatlán vs Cruz Azul

Jornada 12

Fecha: Viernes 20 de marzo de 2026

Horario: 21 horas

Cruz Azul vs Pachuca

Jornada 13

Fecha: Sábado 4 de abril de 2026

Horario: 19 horas

América vs Cruz Azul

Jornada 14

Fecha: Sábado 11 de abril de 2026

Horario: 21 horas

Cruz Azul tiene un cierre a modo en el Clausura 2026 de la Liga MX

Tijuana, Querétaro y Necaxa serán los últimos rivales de Cruz Azul en el cierre del Clausura 2026 de la Liga MX.

Cruz Azul vs Tijuana

Jornada 15

Fecha: Sábado 18 de abril de 2026

Horario: 17 horas

Querétaro vs Cruz Azul

Jornada 16

Fecha: Martes 21 de abril de 2026

Horario: 19 horas

Cruz Azul vs Necaxa