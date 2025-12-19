Cruz Azul visita a León en la Jornada 1 del Clausura 2026, te compartimos su calendario completo de partidos. Conoce las fechas y horarios para ver a La Máquina.
Ocho partidos en Ciudad Universitaria como local y 9 en calidad de visitante, conforman el calendario de Cruz Azul en el Clausura 2026 de la Liga MX.
Fechas y horarios de los primeros partidos de Cruz Azul en el Clausura 2026 de Liga MX
Cruz Azul debuta en el Clausura 2026 visitando a La Fiera de León en el Estadio León, como parte de su calendario en la Liga MX.
Estos son los primeros cinco partidos de Cruz Azul en el Clausura 2026:
León vs Cruz Azul
- Jornada 1
- Fecha: Sábado 10 de enero de 2026
- Horario: 19 horas
Cruz Azul vs Atlas
- Jornada 2
- Fecha: Martes 13 de enero de 2026
- Horario: 21 horas
Cruz Azul vs Puebla
- Jornada 3
- Fecha: Sábado 17 de enero de 2026
- Horario: 21 horas
FC Juárez vs Cruz Azul
- Jornada 4
- Fecha: Viernes 30 de enero de 2026
- Horario: 21 horas
Toluca vs Cruz Azul
- Jornada 5
- Fecha: Sábado 7 de febrero de 2026
- Horario: 17 horas
Se complica el calendario de Cruz Azul en el Clausura 2026
Después de un inicio de calendario no tan complicado para Cruz Azul, el grado de dificultad sube en las siguientes jornadas.
Cruz Azul vs Tigres
- Jornada 6
- Fecha: Domingo 15 de febrero de 2026
- Horario: 19 horas
Cruz Azul vs Chivas
- Jornada 7
- Fecha: Sábado 21 de febrero de 2026
- Horario: 21 horas
Rayados vs Cruz Azul
- Jornada 8
- Fecha: Sábado 28 de febrero de 2026
- Horario: 19 horas
Santos vs Cruz Azul
- Jornada 9
- Fecha: Martes 3 de marzo de 2026
- Horario: 19 horas
Cruz Azul vs San Luis
- Jornada 10
- Fecha: Sábado 7 de marzo de 2026
- Horario: 17 horas
Pumas y América aparecen en el calendario del Cruz Azul en el Clausura 2026
La segunda mitad del calendario de Cruz Azul en el Clausura 2026, le tiene reservados partidos importantes ante Pumas y América.
Pumas vs Cruz Azul
- Jornada 11
- Fecha: Sábado 14 de marzo de 2026
- Horario: 21 horas
Mazatlán vs Cruz Azul
- Jornada 12
- Fecha: Viernes 20 de marzo de 2026
- Horario: 21 horas
Cruz Azul vs Pachuca
- Jornada 13
- Fecha: Sábado 4 de abril de 2026
- Horario: 19 horas
América vs Cruz Azul
- Jornada 14
- Fecha: Sábado 11 de abril de 2026
- Horario: 21 horas
Cruz Azul tiene un cierre a modo en el Clausura 2026 de la Liga MX
Tijuana, Querétaro y Necaxa serán los últimos rivales de Cruz Azul en el cierre del Clausura 2026 de la Liga MX.
Cruz Azul vs Tijuana
- Jornada 15
- Fecha: Sábado 18 de abril de 2026
- Horario: 17 horas
Querétaro vs Cruz Azul
- Jornada 16
- Fecha: Martes 21 de abril de 2026
- Horario: 19 horas
Cruz Azul vs Necaxa
- Jornada 17
- Fecha: Domingo 26 de abril de 2026
- Horario: 19 horas