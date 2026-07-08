Crece la presión sobre Gianni Infantino. Más de 30 miembros del Parlamento Europeo están solicitando al Comité de ética de la FIFA iniciar una investigación sobre el actual presidente.

La solicitud se basa en la decisión de Infantino de permitir que Folarin Balogun jugara pese haber recibido una tarjeta roja en el encuentro futbolístico Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina.

El Presidente de la FIFA, anuló la sanción tras recibir una llamada directa de Donald Trump, quien le solicitó retirar el castigo al considerarlo injusto.

Por ello, el Parlamento Europeo insta a examinar si Gianni Infantino, de 56 años de edad, violó las reglas sobre neutralidad política y gobernanza por su contacto con el Presidente de Estados Unidos.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA. (AP)

Mediante un comunicado en conjunto, los eurodiputados Barry Andrews, Lara Wolters y Niels Fuglsang afirmaron que la decisión de la FIFA de cambiar la norma sobre las suspensiones por tarjeta roja a mitad del torneo es “una vergüenza y una perversión de la justicia”.

Insisten en que es necesario que se inicie una investigación para a determinar si la cercanía y presión de la Donald Trump influyó en la suspensión de la sanción, así como es necesario que examinar “otras posibles infracciones de la neutralidad política”, como la concesión del Premio de la Paz de la FIFA.

“La belleza del deporte reside en que se basa en normas imparciales y transparentes. Cuando Infantino permite que la presión política determine quién juega, esa sensación de equidad desaparece por completo”, afirman. Parlamento Europeo

Respuesta de Infantino a la polémica de Folarin Balogun

Ante la polémica que involucra al delantero estadounidense, Folarin Balogun, de 25 años de edad, Infantino asegura que la decisión fue del Comité Disciplinario independiente de la FIFA y no por presiones políticas.

Así como dijo recibir llamadas de Trump, al igual que las recibe de otros jefes de Estado, funcionarios gubernamentales, socios del fútbol y ejecutivos de negocios de todo el mundo para tratar diversos temas.