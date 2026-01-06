El mercado invernal se mueve de a poco para América y tras la llegada de Rodrigo Dourado, tienen ya amarrado a un segundo refuerzo que representará también más competencia interna para el portero Luis Ángel Malagón toda vez que desde Tigres, un nuevo guardameta llegará al Nido con la aspiración de ser titular en una hipotética Liguilla.

SDP Noticias pudo confirmar que Fernando Tapia volverá a América toda vez que este martes 6 de enero, acudió a las instalaciones de Tigres a despedirse de sus compañeros para reportar a la brevedad en las instalaciones de Coapa e iniciar con los entrenamientos con miras al Clausura 2026, en donde buscará competir con Malagón y Cota por un lugar en el once de André Jardine.

Es importante recordar que, Fernando Tapia, es un portero formado en las divisiones inferiores del Club América, pero un porcentaje de su carta fue vendido a Querétaro, donde tuvo la mayor cantidad de minutos en la Primera División. Sus interesantes condiciones llamaron la atención en Tigres, pero no pudo ganarle la titularidad al experimentado Nahuel Guzmán.

Fernando Tapia aspira a jugar la Liguilla con América

Si bien, Luis Ángel Malagón apunta a jugar como titular en América durante el Clausura 2026, la realidad es que es uno de los porteros que irían con la Selección Mexicana al Mundial, por lo que en caso de que las Águilas lleguen a la Liguilla, no podrían contar con él y es ahí donde se abre una puerta para Fernando Tapia.

Y es que, con Malagón en la concentración del Tricolor, si América amarra un lugar en la Liguilla por el título, necesitarán un portero. Actualmente Rodolfo Cota está en el plantel azulcrema, pero con la llegada de Fernando Tapia habrá una interesante competencia entre un cancerbero experimentado y un juvenil de grandes cualidades.

Incluso, durante la fase regular existe la posibilidad de ver algunos juegos tanto a Fernando Tapia como a Rodolfo Cota a fin de que tengan ritmo y minutos de cara a la Fiesta Grande, ya sin Malagón en las filas americanistas.

Fernando Tapia ya se despidió en Tigres y regresará a América. — Alejandro Alfaro (@AlexAlfaro48) January 6, 2026

¿Habrá más refuerzos para América?

De momento, solamente Rodrigo Dourado y Fernando Tapia están confirmados como refuerzos de América y aunque Brian García sonó como posible fichaje, la realidad es que, hasta ahora, está lejos de llegar al Nido, sobre todo por la intención de Ralph Orquin de no renovar su contrato con el ave.

El mercado de invierno sigue abierto y mientras eso sucede, la posibilidad de más refuerzos para América sigue abierta y se esperan novedades al respecto en las próximas semanas.