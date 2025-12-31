Para nadie es un secreto que el América tiene que reforzarse sí o sí. Por eso, estaría buscando dar un bombazo en la Liga MX y repatriaría a un mexicano que juega en Europa.

Específicamente, América busca una posición que le ha generado muchos problemas, más en el Apertura 2025. Se podría decir que hasta fue por esa banda que fueron eliminados del torneo.

Hablamos de lateral derecho. Jardine comenzó utilizando a Dagoberto Espinoza, pero tuvo una terrible lesión, se rompió los ligamentos de la rodilla. No le quedó de otra que poner a Kevin Álvarez, pero su rendimiento fue inconsistente.

América daría bombazo repatriando a mexicano que juega en la Europa

Como vimos, América está en busca de un lateral derecho. Dagoberto podría regresar hasta mediados del Clausura 2026, y parece que le buscan salida a Kevin Álvarez.

Ante eso, América ya prepararía su primer fichaje para el próximo torneo y sería nada más que Julián Araujo. El mexicoamericano no ha tenido los minutos que hubiera querido en el Bournemouth.

Aunque hay dos principales problemas. Uno, que tiene contrato hasta 2029 con el club inglés, por lo que tendrían que pagar la cláusula de rescisión. El lateral tiene un valor de 10 millones de euros. Dos, que el salario debe ser muy alto.

Sin embargo, el Bournemouth podría facilitar el traspaso si es que quiere deshacerse del futbolista.

Julián Araujo y Raúl Jiménez (MEXSPORT)

La otra opción para Julián Araujo que no es en la Liga MX

Julián Araujo nunca ha jugado en la Liga MX, ni si quiera ha vivido en México. Por lo que América tendría que hacer una labor de convencimiento bastante grande.

Lo más realista, es que Julián Araujo se quede en Europa. Han reportado que podría pasar al Celtic de Glasgow. Lo que busca son minutos, pues estamos a 6 meses del Mundial 2026.

El mexicoamericano no ha sido convocado desde la Copa Oro en este 2025, y esta temporada no ha visto minutos con el Bournemouth.