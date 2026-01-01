Mientras todos estaban en plenos festejos por el Año Nuevo, en las oficinas del Club América trabajan a marchas forzadas para potenciar su plantilla y están a nada de cerrar el fichaje de Rodrigo Dourado del Atlético de San Luis.

De acuerdo a información de César Luis Merlo, Club América compró la carta de Rodrigo Dourado e indicó que el vínculo será a largo plazo.

Club América ha sido muy cuestionado en los últimos días por la falta de refuerzos en el mercado de transferencias, por lo que en el arranque de año dio el “bombazo” al reforzar su defensa con la contratación del mediocampista brasileño.

El brasileño ha demostrado su talento en el Atlético de San Luis y desde ventanas de transferencias anteriores intentó ficharlo.

Rodrigo Dourado, a un paso de ser jugador de Club América

De acuerdo a fuentes consultadas por SDP Deportes, el trato por Rodrigo Dourado aún no está cerrado, pero las negociaciones marchan por buen puerto y se espera que pronto se concreten.

¿Quién es Rodrigo Dourado, nuevo jugador del Club América?

Rodrigo Dourado está a nada de convertirse en nuevo jugador de Club América. Se trata de un mediocampista brasileño de 31 años de edad, que pertenecía al Atlético de San Luis en la Liga MX.

Rodrigo Dourado, nuevo jugador de Club América, se desempeña como mediocampista y también puede actuar como defensa central. Su valor en el mercado es de 2.50 millones de euros (50 millones de pesos).

En el pasado Apertura 2025, disputó 15 partidos y aportó a la ofensiva con un par de asistencias.

A nivel selección, ha jugado en las categorías inferiores y también participó en la selección olímpica del 2016.

¿Cuándo debutará Club América en el Clausura 2026?

Club América iniciará su camino en el Clausura 2026 este viernes 9 de enero, cuando se mida a los Xolos de Tijuana el viernes 9 de enero en el Estadio Caliente.

El mercado de fichajes se mantiene abierto y se espera que Club América realice un par de incorporaciones más de cara a su cita con el equipo fronterizo.

Partido: Tijuana vs América

Fecha: Viernes 9 de enero

Hora: 9:00 p.m. (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Caliente

Transmisión: Fox One