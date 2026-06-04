La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) compartió la forma en la que se apoyará el talento mexicano para encontrar a las futuras estrellas del futbol en el marco del Mundial 2026.

Rommel Pacheco señaló que, con el Mundial Social, se establece una ruta para conseguir que niños y niñas puedan alcanzar el sueño de llegar a equipos profesionales de futbol mexicano.

La ruta de Conade para encontrar a las futuras estrellas del futbol mexicano

De acuerdo con el director de la Conade, se estableció una ruta para identificar al “talento más grande de México” y lograr que los sueños de niños y niñas por llegar al futbol profesional se cumplan.

“Poderlos conectar, no solamente al deporte estudiantil… sino que un día puedan pasar a ser seleccionados nacionales y de ahí pasarlos a equipos profesionales que es el sueño de cualquier niña y niño” Rommel Pacheco

Se trata del programa “El Camino”, realizado con el apoyo de la Federación Mexicana de Futbol y la FIFA, en coordinación con Conade, que ya se realiza en las 32 entidades.

Hasta ahora, con la búsqueda de talento y visorias, se han observado a más de 4 mil 300 futbolistas, donde se detectaron 107 talentos.

Este programa se conectó a la Copa Escolar y la Copa Conade, donde participaron 59 mil 253 atletas.

En este proceso, se identificaron a los mejores talentos que pasaron a la Supercopa, donde fueron derivados a:

Selección Nacional varonil y femenil en subcategorías

Selección Conade

Selección de mexicanos en EUA

Desde ahí pueden ser canalizados a las Fuerzas Básicas de los equipos profesionales y ser seleccionados nacionales.

Rommel Pacheco señaló que la Copa Escolar y la Copa Conade se seguirán desarrollando para mantener el sistema de visorias y localización de talentos, con la intención de formar una cantera que lleve a las niñas y niños a alcanzar sus sueños de pertenecer a un equipo profesional de futbol.