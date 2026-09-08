Enrique Acevedo confrontó a la senadora con licencia Julieta Ramírez por el reportaje del presunto acuerdo de cooperación que tendría con Estados Unidos.

El periodista, quien presentó el reportaje en En Punto, sobre un “proffer agreement” que Julieta Ramírez está negociando para colaborar como testigo, aseguró que solo ha compartido “datos duros, verificables e incontrovertibles”.

Sin embargo, la senadora y aspirante a la candidatura de Morena al gobierno de Baja California, señaló al periodista de buscar llevar la atención por “necesidad de rating”.

Julieta Ramírez llama patético a Enrique Acevedo tras reportaje por acuerdo en Estados Unidos

Luego del reportaje sobre un presunto acuerdo con el condado de San Diego, California para ser testigo, Julieta Ramírez aseguró que Enrique Acevedo hizo un intento patético para llamar la atención a su costa.

“Qué patética tu forma de querer llamar la atención, una vergüenza para el periodismo en México” Julieta Ramírez

De acuerdo con el reportaje de Alejandra Barriguete y Luis Villega, Ramírez se compromete en el acuerdo a entregar información sobre un delito sin que estas declaraciones puedan ser usadas en su contra.

En este se acuerda una reunión con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para determinar si Julieta Ramírez puede ofrecer “información confiable a cambio de un beneficio”.

Asimismo, Julieta Ramírez resaltó que este reportaje solo deja en evidencia la necesidad de raiting del periodista y lo señaló por ser “una voz de alquiler”.

“Lo bueno es que dejas en evidencia tu necesidad de raiting y que eres una voz de alquiler” Julieta Ramírez

Enrique Acevedo vs Julieta Ramírez (Captura de pantalla)

Enrique Acevedo responde: No busco atención, hacemos periodismo

Luego de los señalamientos de Julieta Ramírez, Enrique Acevedo respondió a las acusaciones y reiteró que no está en busca de atención.

“Se equivoca, Senadora. No busco atención, ni rating. Hacemos periodismo y por eso “En Punto es el noticiero más visto en México” Enrique Acevedo

Enrique Acevedo vs Julieta Ramírez (Captura de pantalla)

Asimismo, la instó a negar que el “proffer agreement” exista o si desconoce la investigación que estaría ocurriendo en Estados Unidos en su contra.

Esto luego de que se señalara en redes sociales que Julieta Ramírez solo se burló de este reportaje pero no ha negado que la información sea verídica.