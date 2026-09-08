La Cámara de Diputados se prepara para recibir el Paquete Económico 2027, el documento que definirá las prioridades de ingresos, gasto público y política fiscal del gobierno federal para el próximo año.

La propuesta será entregada por la Secretaría de Hacienda y dará inicio a uno de los procesos legislativos más relevantes del año, al marcar la ruta financiera de la administración de Claudia Sheinbaum.

Además, se anticipa la inclusión de medidas para fortalecer a las micro y pequeñas empresas, así como acciones para combatir la evasión fiscal.

Cámara de Diputados recibirá Paquete Económico 2027 este martes a las 18:00 horas

Según lo establecido por la disposición constitucional, el Paquete Económico 2027 será entregado en la Cámara de Diputados este martes. Fecha que confirmó el diputado Ricardo Monreal.

Paquete Económico 2027 llega este martes a la Cámara de Diputados (Graciela López Herrera)

El Paquete Económico 2027 incluirá la propuesta de:

Ley de Ingresos

Miscelánea Fiscal

Proyecto de Presupuesto de Egresos

Modificaciones a leyes financieras, en caso de que se presenten

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que el Paquete Económico 2027 estaría acompañado de una serie de reformas en apoyo a las micro y pequeñas empresas, así como para la economía digital.

Monreal comentó que los detalles específicos del Paquete Económico 2027 se conocerán tras su entrega, pero anticipa la inclusión de medidas de carácter antievasión y antielusión fiscal.

Asimismo, el diputado de Morena dijo que, hasta el momento, no se tiene conocimiento de que se vayan a incorporar nuevos impuestos, tal como comenzó a circular desde la semana pasada.

Tras su entrega en San Lázaro, los diputados tendrán hasta el 20 de octubre para aprobar la Ley de Ingresos y pasará al Senado para su aprobación antes del 31 de octubre. Para el Presupuesto de Egresos, la fecha límite es el 15 de noviembre.