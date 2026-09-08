Iván Tona se perfila como uno de los nuevos rostros del América para el Apertura 2026, luego de destacar con Xolos de Tijuana.

El mediocampista sonorense llega a Coapa para reforzar la zona de contención, una de las posiciones que Guillermo Almada buscaba fortalecer.

¿Quién es Iván Tona?

Iván Oswaldo Tona Olmeda es un futbolista mexicano originario de Hermosillo, Sonora. Se desempeña principalmente como mediocampista defensivo y también puede jugar como mediocentro.

El jugador se formó en las categorías inferiores de Xolos de Tijuana y comenzó su recorrido profesional en distintos equipos del futbol mexicano.

Iván Tona (Xolos de Tijuana)

¿Cuántos años tiene Iván Tona?

Iván Tona tiene 26 años años.

¿Quién es la pareja de Iván Tona?

No se encontró información pública suficientemente sobre la identidad de una pareja, novia o esposa de Iván Tona.

El futbolista mantiene buena parte de su vida personal fuera del foco mediático, por lo que no es posible establecer públicamente una relación sentimental sin especular.

¿Qué signo zodiacal es Iván Tona?

Iván Tona nació el 1 de abril de 2000 en Hermosillo, Sonora, por lo que su signo zodiacal es Aries

¿Iván Tona tiene hijos?

No se encontró información pública confirmada que permita establecer que Iván Tona tenga hijos.

¿Qué estudió Iván Tona?

No existe información pública suficientemente documentada sobre los estudios académicos de Iván Tona.

Su trayectoria conocida se encuentra principalmente relacionada con su formación dentro del futbol profesional.

Iván Tona (Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente)

¿En qué equipos ha jugado Iván Tona?

Tona comenzó su carrera profesional con Dorados de Sinaloa, donde jugó a préstamo procedente de Xolos. Posteriormente pasó por Cimarrones de Sonora y Raya2 Expansión, antes de tener una oportunidad con Monterrey.

Su debut en la Liga MX llegó con Rayados en enero de 2023. Después regresó a Xolos, equipo con el que se consolidó en el máximo circuito y donde utilizó el número 8.