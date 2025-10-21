Desde hace varios años, los futbolistas no solo son deportistas de alto rendimiento, sino que también son tratados como estrellas de rock y esto aumenta exponencialmente cuando eres jugador del FC Barcelona.

Incluso, son varios los casos de jugadores que ganan más o igual que su sueldo por convenios con marcas que los patrocinen y esto se ha acrecentado con la llegada de las redes sociales al mundo.

Sin embargo, también hay algunos jugadores que prefieren estar alejados de los reflectores y prueba de ello es un crack que lo ganó prácticamente todo con el FC Barcelona y hoy en día nadie sabe de él.

De ganarlo todo con el FC Barcelona a estar completamente desaparecido

Víctor Valdés, guardameta español que ganó todo con el FC Barcelona, hoy en día está completamente alejado de los reflectores por voluntad propia y hace tiempo advirtió que así sería después de que colgara los botines.

Después de haberlo conquistado todo en el futbol español, Víctor Valdés salió por la puerta de atrás del FC Barcelona debido a una rotura de ligamento cruzado que sufrió. Posteriormente pasó al Manchester United, Standard Lieja y Middlesbrough.

Víctor Valdés con el FC Barcelona. (DAVID LEAH / DAVID LEAH)

Luego de colgar los botines en el 2017, el guardameta ibérico probó suerte como director técnico en Moratalaz, la Sub-19 del FC Barcelona, UA Horta y Real Ávila, pero no tuvo el mismo éxito que tuvo como jugador.

Sin embargo, de acuerdo a información compartida por el Diario Marca, Víctor Valdés desapareció por completo en los últimos años, pues no cuenta con redes sociales y tampoco contesta los mensajes de su gente cercana.

Palmarés de Víctor Valdés como futbolista del FC Barcelona

Como guardameta del FC Barcelona, Víctor Valdés fue fundamental para que el equipo marcara una época y además dominara el futbol español por un buen tiempo a pesar de competir contra el Real Madrid.

Además de que con el Barça levantó todos los trofeos, también formó parte de una generación dorada de España que ganó dos veces la Eurocopa y el Mundial de Sudáfrica 2010 ante Países Bajos.

Palmarés de Víctor Valdés: