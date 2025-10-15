El Clásico de LaLiga en España está muy cerca toda vez que dentro de poco más de semana y media, FC Barcelona se meterá a la cancha del Santiago Bernabéu para enfrentar a Real Madrid en un duelo directo por la cima del balompié ibérico al cual la escuadra blaugrana se presentará con un jersey edición especial que recientemente ha sido revelado.

Cabe mencionar que esto no es nuevo, desde hace algunas temporadas, FC Barcelona acostumbra a presentar un jersey edición especial en colaboración con algún artista que es colocado como sponsor principal en la parte delantera de la camiseta, por lo que en esta edición de El Clásico contra Real Madrid volverán a aplicar la misma dinámica.

En redes sociales, se reveló cual será el artista que aparecerá en la camiseta de FC Barcelona para esta edición de El Clásico y como suele suceder, las opiniones se dividieron entre los que celebraron esta colaboración y los que consideraron que no se verá bien en la camiseta del conjunto catalán.

El artista que aparecerá en el jersey de FC Barcelona

Se ha confirmado que el artista que aparecerá en el jersey de FC Barcelona para la visita a Real Madrid del domingo 19 de octubre es Ed Sheeran, quien pondrá en la parte delantera a Play, nombre de su más reciente álbum discográfico.

Al respecto, los aficionados no tardaron en opinar sobre el artista que aparecerá en el jersey de FC Barcelona en El Clásico e hicieron todo tipo de comentarios, como: “otra camiseta con mucha aura”, “más que un club es un meme”, “no se pueden hacer colaboraciones tan guapas y golear en cinco partidos seguidos”.

Cabe destacar que este tipo de colaboraciones de FC Barcelona con artistas iniciaron luego de la alianza comercial del club con Spotify, su patrocinador principal y el cual facilita la aparición de cantantes o bandas en la parte frontal de la camiseta.

Los artistas que han aparecido el jersey FC Barcelona

Antes de Ed Sheeran, son seis los artistas que han aparecido en el jersey de FC Barcelona, algunos cantantes y una banda han tenido su logo exhibido durante El Clásico, por lo que se ha vuelto una costumbre en las épocas recientes del equipo culé.

Drake, Rosalía, The Rolling Stones, Karol G, Coldplay y Travis Scott son los artistas que han aparecido en el jersey de FC Barcelona y a los cuales se sumará ahora Ed Sheeran por medio de su disco Play.

Es importante destacar que esta camiseta edición especial se usa solamente una vez y para los partidos posteriores vuelven al sponsor de Spotify al frente de la camiseta de FC Barcelona.