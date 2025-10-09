A unos días de que cumpla 17 años de edad, Gilberto Mora está teniendo una gran actuación en el Mundial Sub-20 con la Selección Mexicana, por lo que ya han comenzado a vincularlo con clubes de renombre en Europa como FC Barcelona y Real Madrid.

El ser el jugador con más tantos producidos (goles y asistencias) en lo que va del Mundial Sub-20, le ha valido a Gilberto Mora colocarse en el radar de equipos grandes en el viejo continente para, una vez que sea mayor de edad, pueda dar el salto.

Aunque aún falta mucho para que se dé el traspaso del joven mediocampista chiapaneco, ya se sabe cuál sería su destino preferido, pues uno de los entrenadores que mejor le conoce reveló su fanatismo por el Real Madrid.

Exentrenador de Gilberto Mora revela que sueña con jugar en el Real Madrid

En una entrevista para ESPN, Ignacio Ruvalcaba, encargado de las fuerzas básicas en Club Tijuana, dio a conocer que uno de los sueños de Gilberto Mora es jugar algún día en el Real Madrid.

“El tiene un sueño, pero tiene los pies en la tierra, él tiene su sueño por eso te digo, siempre ve el futbol, le encanta ver jugar al Real Madrid y seguramente él se ve en un futuro jugando allá…”, declaró el exentrenador de Gilberto Mora.

En los últimos días ha trascendido que diversos visores de los mejores clubes europeos siguen de cerca a la joya de Xolos y su representante, Rafaela Pimenta, aseguró que su traspaso en el futuro será por más de 15 millones de dólares.

Afición del Real Madrid reacciona a posible fichaje de Gilberto Mora

Debido a la fiebre que se ha desatado alrededor de Gilberto Mora por el gran papel que está teniendo en el Mundial Sub-20, las declaraciones de su entrenador sobre su fanatismo por el Real Madrid llegaron hasta España.

A través de X, varias cuentas de fans del Real Madrid compartieron las declaraciones de Ignacio Ruvalcaba sobre Gilberto Mora, pues es visto como uno de los prospectos más prometedores del futbol mundial.

Comentarios como: “Florentino, no dejes que este se te escape. Talento generacional” o “Definitivamente va a firmar con el Real Madrid”, se pudieron leer en las publicación que circula en X.