La Selección Mexicana avanzó a cuartos de final del Mundial Sub-20 tras imponerse por goleada de 4-1 a los anfitriones del torneo, Chile, un equipo liderado por el joven futbolista de 16 años, Gilberto Mora.

Gilberto Mora ha sido la gran figura de México en el Mundial Sub-20 con tres goles y dos asistencias, el jugador de Xolos ha comandado al equipo y ahora los dirigidos por Eduardo Arce quieren dar un golpe de autoridad ante Argentina.

Por su gran actuación en el torneo que se celebra en Chile, Morita ha sido en repetidas ocasiones tendencia en redes sociales pero en las últimas horas, se ha hecho viral por un vídeo que podría revelar el equipo al que verdaderamente apoya.

¿Le va al América? Video de Gilberto Mora circula en redes y demostraría que es fan de las Águilas

Tras la clasificación de México a los cuartos de final del Mundial Sub-20, la Liga MX posteó en redes sociales un vídeo antiguo sobre una dinámica con Gilberto Mora en donde el juvenil va revelando nombres de jugadores.

Lo que sorprendió a los usuarios en redes sociales es que casi todas las respuestas de Gilberto Mora eran sobre jugadores del América por lo que los fans americanistas se ilusionaron de que la joya mexicana podría ser un seguidor más de las Águilas.

Las restas que ilusionaron a los fans americanistas fueron que Mora eligió a Cuauhtémoc Blanco como el mejor jugador de todos los tiempos de la Liga MX, el mejor defensa de la Liga puso a Israel Reyes, el que más habilidades tiene Zendejas y a Brian Rodríguez le confiaría cobrar un penal.

¿Cuándo volverá a jugar Gilberto Mora con México en el Mundial Sub-20?

Gilberto Mora regresa a la actividad con México en el Mundial Sub-20 para encarar el partido de cuartos de final ante Argentina, en donde buscarán dar un golpe de autoridad ante una de las selecciones favoritas al título.

El partido será el próximo sábado 11 de octubre a las 5pm, tiempo del centro de México, en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, la transmisión del partido será por el Canal 9, TUDN y ViX.