Lamentablemente, la violencia en la Liga MX no para. Esta vez ocurrió una tragedia en CU, pues un aficionado murió tras el Cruz Azul vs Rayados. ¿Tendremos declaraciones oficiales? Veamos lo que sucedió.

Y es que el Cruz Azul vs Rayados pareció un partido muy normal. Dentro del Estadio Olímpico no se reportaron incidentes, ni algo fuera de lo normal.

De hecho, los aficionados de La Máquina se fueron felices, pues su equipo venció 2 por 0 a los de Monterrey. Un resultado que les vino de gran manera para la tabla.

Los de Larcamón se encuentran en tercer lugar, pero empatados en puntos con el primero y el segundo. Aunque, Toluca todavía tiene un partido pendiente. Como sea, parece que clasificar directo será una realidad.

Muere aficionado tras ser sometido por elementos de seguridad al término del Cruz Azul vs Rayados

Después de terminado el Cruz Azul vs Rayados, un aficionado que fue identificado como Rodrigo Mondragón, fue detenido por las autoridades de la UNAM.

Los aficionados de Cruz Azul que presenciaron todo, afirman que Mondragón fue brutalmente golpeado por la seguridad de la UNAM. Horas más tarde se confirmó que el fan murió.

La Universidad sacó un comunicado explicando la situación: “Al realizarse el retiro de personas que permanecen en los estacionamientos del recinto deportivo, una persona en aparente estado de ebriedad, agredió verbal y físicamente al personal de seguridad del estadio, impidiendo violentamente su labor“.

“Durante el trayecto de su traslado, sufrió un desvanecimiento, por lo que de inmediato se solicitó el apoyo de paramédicos para brindar la atención médica correspondiente. A pesar de los esfuerzos por reanimarlo lamentablemente se determinó la ausencia de signos vitales.”, publicó la Protección Civil UNAM.

También se dio a conocer un video, en este se puede ver mucha gente al rededor de una camioneta de la UNAM, donde, supuestamente, se encuentra el aficionado que murió.

Lo mataron pic.twitter.com/evIkXEnGjN — Luisa Fernanda Cruz Azul (@lfehcruzazul) October 26, 2025

La violencia continúa: ¿La Liga MX hará algo?

No es la primera vez que un fan de algún equipo muere fuera de un estadio de México. La Liga MX se ha lavado las manos diciendo que como no ocurrió dentro del recinto, les compete a otras autoridad.

Seguramente va a suceder lo mismo con el caso de Rodrigo Mondragón, ya que hasta el momento no han sacado ningún comunicado. Eso sí, la UNAM tendría que aclarar las cosas también.