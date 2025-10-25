Los aficionados de Cruz Azul están más que contentos, no solo por el buen torneo de su equipo, sino también por el nuevo jersey negro que acaba de lanzar: una auténtica obra de arte; te decimos el precio y dónde puedes comprar el uniforme alternativo de La Máquina.
Fue el viernes 24 de octubre cuando Cruz Azul lanzó de manera oficial, a través de sus redes sociales, el jersey alternativo que usarán para este torneo Apertura 2025.
Destaca que el jersey es completamente negro, lo cual le da una elegancia al equipo de La Noria, el cual actualmente es uno de los mejores del torneo.
Cruz Azul lanza Black Series y jersey alternativo
Cruz Azul lanzó este 24 de octubre su linea Black Series, en donde destaca el jersey alternativo que es color negro, además de una chamarra de entrenamiento, para hombre y mujer.
También destaca el lanzamiento de una “playera urbano” para hombre, la cual luce por ser negra y tener cuello tipo polo.
Precios del jersey negro de Cruz Azul y prendas Black Series:
- Jersey alternativo hombre - $1,849
- Jersey alternativo mujer - $1,600
- Jersey alternativo niño - $1,349
- Playera urbano hombre - $1,249
- Chamarra entrenamiento hombre - $1,949
- Chamarra entrenamiento mujer - $1,849
- Gorra entrenamiento $600
Se espera que Cruz Azul estrene este bello jersey alternativo el sábado 25 de octubre, cuando reciban a Rayados de Monterrey como parte de su partido de la Jornada 15 del torneo Apertura 2025.
- Partido: Cruz Azul vs Rayados
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Dónde ver: Canal 5 TUDN y ViX
Cruz Azul bajó al quinto lugar general
Cruz Azul se ha mantenido en la parte más alta de la tabla general prácticamente todo el torneo; sin embargo, tras no ganar a Necaxa, combinado con otros resultados, bajó hasta el quinto lugar general.
La Máquina no corre riesgo y estará en la Liguilla de forma directa, pero es importante que gane lugares para cerrar los duelos de vuelta en su casa y ante su afición.
Próximos partidos de Cruz Azul:
- Cruz Azul vs Rayados de Monterrey - sábado 24 octubre - 21 horas
- Puebla vs Cruz Azul - viernes 31 octubre - 21:05 horas
- Cruz Azul vs Pumas - sábado 8 noviembre - 21:05 horas