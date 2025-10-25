Los aficionados de Cruz Azul están más que contentos, no solo por el buen torneo de su equipo, sino también por el nuevo jersey negro que acaba de lanzar: una auténtica obra de arte; te decimos el precio y dónde puedes comprar el uniforme alternativo de La Máquina.

Fue el viernes 24 de octubre cuando Cruz Azul lanzó de manera oficial, a través de sus redes sociales, el jersey alternativo que usarán para este torneo Apertura 2025.

Destaca que el jersey es completamente negro, lo cual le da una elegancia al equipo de La Noria, el cual actualmente es uno de los mejores del torneo.

Ser de Cruz Azul es pertenecer a algo más grande… es un lujo. ▪️💎▪️ Una colección que redefine el estilo dentro y fuera de la cancha.



Jersey alternativo 25/26 ya disponible en:https://t.co/3x0DJD4ekb | tiendas físicas PIRMA | https://t.co/LN6eqL46C2 | La Noria@cruzazul |… pic.twitter.com/haKP858u8q — PIRMA (@Pirma_Oficial) October 24, 2025

Cruz Azul lanza Black Series y jersey alternativo

Cruz Azul lanzó este 24 de octubre su linea Black Series, en donde destaca el jersey alternativo que es color negro, además de una chamarra de entrenamiento, para hombre y mujer.

También destaca el lanzamiento de una “playera urbano” para hombre, la cual luce por ser negra y tener cuello tipo polo.

Precios del jersey negro de Cruz Azul y prendas Black Series:

Jersey alternativo hombre - $1,849

Jersey alternativo mujer - $1,600

Jersey alternativo niño - $1,349

Playera urbano hombre - $1,249

Chamarra entrenamiento hombre - $1,949

Chamarra entrenamiento mujer - $1,849

Gorra entrenamiento $600

Se espera que Cruz Azul estrene este bello jersey alternativo el sábado 25 de octubre, cuando reciban a Rayados de Monterrey como parte de su partido de la Jornada 15 del torneo Apertura 2025.

Partido: Cruz Azul vs Rayados

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Dónde ver: Canal 5 TUDN y ViX

Cruz Azul bajó al quinto lugar general

Cruz Azul se ha mantenido en la parte más alta de la tabla general prácticamente todo el torneo; sin embargo, tras no ganar a Necaxa, combinado con otros resultados, bajó hasta el quinto lugar general.

La Máquina no corre riesgo y estará en la Liguilla de forma directa, pero es importante que gane lugares para cerrar los duelos de vuelta en su casa y ante su afición.

Próximos partidos de Cruz Azul: