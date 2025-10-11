Kylian Mbappé se perderá el partido de eliminatoria mundialista rumbo al Mundial 2026 de la Selección de Francia contra Islandia debido a una lesión, lo que enciende las alarmas y genera preocupación en el Real Madrid.
De acuerdo con la Federación Francesa de Futbol, Kylian Mbappé sufrió una lesión en el tobillo derecho durante el partido contra Azerbaiyán del pasado viernes en el que los franceses se impusieron por 3-0.
“A su regreso de la delegación francesa a Clairefontaine, el capitán del equipo francés habló con Didier Deschamps. El entrenador nacional ha confirmado su ausencia. Kylian Mbappé ha sido liberado a su club y no será reemplazado”, confirmó la Federación Francesa de Futbol.
El crack del Real Madrid salió cojeando del campo a los 83 minutos del partido. Cabe mencionar que justo antes del parón internacional por la Fecha FIFA, se había lesionado el mismo tobillo mientras jugaba contra el Villarreal.
Selección de Francia pierde a Kylian Mbappé, una de sus máximas figuras
Luego del partido contra Azerbaiyán, el DT de la Selección de Francia, Didier Deschamps, dijo que la lesión no era grave y que Kylian Mbappé solo sintió un dolor leve tras recibir un golpe en el tobillo.
No es para menos mencionar que, Kylian Mbappé llevaba una racha de partidos de manera sobresaliente habiendo marcado en sus últimos 10 partidos consecutivos tanto para el Real Madrid como para Francia. Su reciente racha de goles incluye anotaciones contra Ucrania, Real Sociedad, Kairat y Espanyol.
El pasado viernes contra Azerbaiyán, marcó su gol número 17 en 13 apariciones para el club y país esta temporada, por lo que Francia pierde a una de sus máximas figuras.
Kylian Mbappé a nada de igualar récord de Giroud con Francia
Con su gol número 53, Kylian Mbappé ahora está a solo cuatro goles del récord de Olivier Giroud como máximo goleador histórico de Francia.
Se espera que Kylian Mbappé se recupere lo más pronto posible para poder regresar a una convocatoria de Francia para alcanzar el récord de su compañero francés.