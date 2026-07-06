La eliminación de México ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 dejó momentos de profunda emoción, especialmente para Antonio Jiménez, hermano de Raúl Jiménez.

“Te queremos mucho y aunque no hayamos ganado, tú sabes que esto fue un logro para ti y para toda la familia, siempre vamos a estar contigo y te abrazo”. Antonio Jiménez, hermano de Raúl Jiménez.

Al borde del llanto, Antonio Jiménez recordó que, más allá de la derrota, ya era un logro que su hermano regresara a jugar un Mundial tras superar su fractura de cráneo.

Raúl Jiménez anotó tres goles en esta edición, incluido uno frente a Inglaterra, convirtiéndose en un símbolo de resiliencia y dejando huella con sus primeros goles mundialistas.

Raúl Jiménez (Ricardo Mazalan / AP Photo/Ricardo Mazalan)

Hermano de Raúl Jiménez se quiebra al dedicarle palabras ante la eliminación de México ante Inglaterra

Tras haber finalizado el partido de México contra Inglaterra en el Estadio Banorte el 5 de julio de 2026 que llevó a la eliminación del equipo nacional del Mundial 2026, el hermano de Raúl Jiménez le dedicó unas palabras al borde del llanto.

Antonio Jiménez, hermano del seleccionado, se ha convertido en el familiar que regularmente lo acompaña a sus partidos por lo que en el Mundial 2026 no se quedó atrás.

En una entrevista con Yediberto Moreno, Antonio Jiménez habló de la eliminación de México del Mundial 2026, celebrando el excelente trabajo que hicieron en la cancha.

Sin embargo, el momento nostálgico llegó cuando el reportero le pidió dedicarle unas palabras al centro delantero, pues al pronunciar la primera frase Antonio Jiménez tuvo que contener el llanto.

Externando el sentimiento de que su hermano volvió a jugar con México, Antonio Jiménez le recordó que aunque fueron eliminados, para él como deportista ya era un logro haber regresado.

En la participación que Raúl Jiménez tuvo en este Mundial 2026, logró anotar 3 goles, siendo uno el que metió contra Inglaterra; el partido final de México en la Copa del Mundo.

Estos goles son de importancia en la carrera de Raúl Jiménez, no solo por su regreso como titular tras su fractura de cráneo, sino porque fueron sus primeros goles mundialistas.