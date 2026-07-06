El video de Javier Hernández consolando al joven Armando González, conocido como ‘Hormiga’, se volvió viral tras el partido de México vs Inglaterra en donde la Selección Nacional perdió en un 2 - 3 frente a los ingleses.

Javier Hernández, también conocido como Chicharito y quien ha sido un histórico goleador de la Selección Mexicana, no dudó en bajar a consolar a su pupilo Armando “Hormiga” González, quien se quedó sin minutos pese a su gran momento en la Liga MX.

Chicharito consuela a Hormiga: el emotivo momento que conmueve a la Selección Mexicana en el Mundial 2026

Tras un intenso partido con Inglaterra, México quedó eliminado del Mundial 2026 tras haber llegado al histórico quinto partido con un marcador 2-3, siendo una derrota para la Selección Mexicana en donde las emociones se desbordaron, tal y como ocurrió con Armando “Hormiga” González.

Es por eso que el ex jugador de Chivas y ex seleccionado nacional, Javier Hernández consoló a Hormiga González tras el partido contra Inglaterra, el cual conmovió a muchos fans presentes y en redes sociales.

Armando González recibe el número 14 que hizo histórico Chicharito. (especial)

El momento ocurrió en las gradas del estadio, donde Chicharito, visiblemente emocionado, abrazó y habló con Hormiga González de la espalda con el número 14; “Chicharito consuela a su pupilo”, reza el texto que acompaña las imágenes que ya suman cientos de miles de vistas.

Cabe mencionar que mientras Santiago Giménez y otros delanteros tuvieron oportunidad, el joven ‘Hormiga’ González —goleador en el futbol mexicano— permaneció en la banca.

La decisión del técnico Javier Aguirre generó fuerte polémica entre aficionados, quienes consideran una injusticia no darle minutos a una de las promesas más en forma del Tri.

Chicharito Hernández, quien vivió en carne propia limitaciones y exclusiones en la Selección Mexicana durante su tiempo como seleccionado, transmitió experiencia y apoyo a Hormiga González tras la derrota de México vs Inglaterra.