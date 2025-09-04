Pumas ganó el pasado fin de semana a Atlas sobre la hora con un gol de Aaron Ramsey, el primero que hizo en el futbol mexicano. Es importante señalar que al jugador de Gales lo precede una supuesta maldición en la que muchas veces que ha anotado, coincidentemente ha fallecido alguna persona famosa, tal como acaba de suceder con la muerte de Giorgio Armani.

En redes sociales, los fans no dejaron pasar este hecho toda vez que apuntaron hacia la maldición de Aaron Ramsey como la causa del fallecimiento de Giorgio Armani debido a que sucedió apenas unos días después de que llegó la anotación del flamante refuerzo de Pumas. Memes y comentarios alusivos inundaron las redes sociales por este hecho.

“Continúa la maldición de Ramsey: el domingo, Aarón Ramsey marcó su primer gol con Pumas y hoy falleció el diseñador de moda Giorgio Armani”, comentó uno de los usuarios en X, lo que mantiene vigente esta teoría de los aficionados del futbol a nivel internacional.

¿Cómo nació la supuesta maldición de Aaron Ramsey?

La creencia popular indica que cada que Aaron Ramsey anota un gol, poco después una celebridad va a fallecer y todo esto de la supuesta maldición empezó en el año 2009, cuando poco después de que el galés marcó una anotación, falleció el periodista español Andrés Montes.

A raíz de eso, varias muertes de famosos coincidieron con fechas en las que Aaron Ramsey anotó. La maldición del jugador de Gales incluye a personalidades del calibre de Osama Bin Laden, Steve Jobs, Muamar Gadafi, Whitney Houston, Chavela Vargas, Paul Walker, Robin Williams, David Bowie, Alan Rickman, Nancy Reagan y Stan Lee.

Es importante mencionar que la maldición de Aaron Ramsey es solamente una creencia de los aficionados basada en coincidencias y sin ningún sustento científico ni de otra índole, así que no se le puede culpar al futbolista por los decesos de las personalidades ya mencionadas.

Continúa la maldición de Ramsey: el domingo, Aarón Ramsey marcó su primer gol con Pumas y hoy falleció el diseñador de moda Giorgio Armani. pic.twitter.com/fdFtQ4ZFsP — brooke toys (@brooke_toys) September 4, 2025

¿Cuándo vuelve a jugar Aaron Ramsey con Pumas?

De momento, la Liga MX se encuentra en pausa debido a la Fecha FIFA, pero seguramente el siguiente juego de Pumas estará envuelto por la expectativa de si Aaron Ramsey vuelve a anotar por todo lo que envuelve a los goles del mediocampista.

Dicho esto, el siguiente juego de Pumas en el cual podría aparecer Aaron Ramsey será el próximo viernes 12 de septiembre en contra de Mazatlán en la cancha de El Encanto en punto de las 21:00 hrs (tiempo del centro de México).

Por ahora no se tiene certeza sobre si Aaron Ramsey ya estará en condiciones de ser titular o se mantendrá como el recambio de lujo de unos Pumas que requieren entrar en una inercia positiva de resultados para escalar posiciones en la clasificación general.