Aaron Ramsey se convirtió en uno de los fichajes bomba del torneo Apertura 2025, el futbolista gales fichó con Pumas y este domingo 31 de agosto sostuvo su segundo partido con los felinos.

Con apenas dos partidos en la Liga MX, Aaron Ramsey ya metió su primer gol en la victoria de 1-0 ante Atlas por lo que de inmediato los usuarios en redes sociales revivieron el tema de su maldición.

La llamada “maldición de Ramsey” hace alusión a que los fans del futbol, medios de comunicación y el entorno en general tiene la creencia de que cada que el mediocampista hace gol una figura pública muere.

¿Quién fue la última víctima de la “maldición” de Aaron Ramsey? El futbolista acumula un largo historial

Aaron Ramsey, el fichaje bomba de Pumas para este Apertura 2025 posee una extraña y curiosa maldición que lo persigue desde el 2009 la cual señala que cada que mete gol una persona famosa muere.

Figuras como Osama Bin Laden, Steve Jobs, Chavela Vargas, Paul Walker, entre otras forman parte de la “lista de víctimas” de la “maldición” de Ramsey que este domingo se reencontró con el gol.

La última vez que se relacionó la muerte de una figura pública con un gol del mediocampista gales fue la actriz y compositora Olivia Newton-John la protagonistas de "Vaselina" que murió el 8 de agosto de 2022 apenas un día después de que Ramsey se estrenará con el Niza de Francia.

Todas las “víctimas” de Aaron Ramsey:

Andrés Montes (16/10/2009)

Osama Bin Laden (02/05/2011)

Steve Jobs (05/10/2011)

Muamar el Gadafi (20/10/2011)

Whitney Houston (11/02/2012)

Chavela Vargas (05/08/2012)

Bebo Valdés (22/03/2013)

José Rafael Videla (17/05/2013)

Ken Norton (18/09/2013)

Paul Walker (30/11/2013)

Rubin Carter (20/04/2014)

Robin Williams (11/08/2014)

Eduardo Galeano y Gunter Grass (13/04/2015)

David Bowie (10/01/2016)

Alan Rickman (14/01/2016)

Nancy Reagan (06/03/2016)

Nicky Haiden (22/05/2017)

Roger Moore (23/05/2017)

Greg Allman (27/05/2017)

Manuel Noriega (29/05/2017)

Keith Flint y Luke Perry (04/03/2019)

Olivia Newton-John (08/98/2022)

Así fue el primer gol de Aaron Ramsey con Pumas en la Liga MX

Pumas derrotó 1-0 ante Atlas en un partido que tuvo de todo, desde goles anulados hasta una tormenta en CU pero que terminó por ser escenario para que Aaron Ramsey se estrenará en la Liga MX.

El gol de Ramsey llegó tras un tiro de esquina, desde la izquierda donde Rodrigo López mandó un pase al centro del área chica en la cual el gales le pegó de primera con pierna derecha para guardar el esférico al fondo de las redes.