Pep Guardiola podría convertirse en uno de los nombres más atractivos para dirigir a la selección de Estados Unidos si Mauricio Pochettino termina dejando el cargo para asumir un nuevo reto en Europa.

La posibilidad ha cobrado fuerza ante los rumores que vinculan a Mauricio Pochettino con el Manchester United, escenario que obligaría a la federación estadounidense a buscar un sustituto de primer nivel.

En ese contexto, Pep Guardiola aparece como una figura ideal por su prestigio internacional, aunque convencerlo de volver al banquillo representa un desafío importante.

¿Por qué ficharía Estados Unidos a Pep Guardiola?

Pep Guardiola es una opción real para Estados Unidos, dado que el entrenador español no trabaja actualmente con algún equipo, después de su exitosa etapa de diez años en el Manchester City.

Guardiola ha descartado ofertas previas de selecciones como Italia y Países Bajos, por lo que tampoco será sencillo convencerlo para tomar las riendas del representativo de Estados Unidos.

El entrenador catalán ha declarado en el pasado su agrado por el potencial deportivo de la selección de Estados Unidos, así que no puede descartarse que llegue a la selección de las Barras y las Estrellas en un futuro cercano.

Pep Guardiola fue el entrenador en la época gloriosa del Manchester City (@PepTeam)

La situación de Mauricio Pochettino con la selección de Estados Unidos

Mauricio Pochettino renovó en agosto pasado su contrato con la federación de Estados Unidos hasta el Mundial de 2030.

En caso de que el Manchester United decida ficharlo, tendría que pagar una cláusula de rescisión cercana a los 10 millones de dólares.

Otras alternativas para Estados Unidos que se manejan públicamente son los entrenadores Roberto Martínez, Wilfried Nancy, B.J. Callaghan y Steve Cherundolo.