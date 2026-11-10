Cada 11 de noviembre se abre simbólicamente el Portal 11/11, una fecha considerada por la numerología y el esoterismo como uno de los momentos más importantes del año para manifestar deseos, conectar con la espiritualidad y establecer nuevas intenciones.

Esta creencia está relacionada con el significado del número 11, considerado un número maestro que representa:

  • La intuición
  • La iluminación
  • El despertar de la conciencia

Al repetirse en el formato 11:11, su simbolismo se amplifica y se interpreta como una oportunidad para alinear los pensamientos con aquello que se desea atraer.

¿Qué significa el Portal 11/11 en la numerología?

De acuerdo con estas corrientes espirituales, el Portal 11/11 representa una invitación a hacer una pausa, escuchar la intuición y reflexionar sobre los objetivos personales, y también se relaciona con la posibilidad de atraer cambios positivos en el amor, el dinero, la salud y el crecimiento personal.

Aunque no existe evidencia científica de que esta fecha tenga propiedades energéticas especiales, muchas personas aprovechan su simbolismo para realizar ejercicios de introspección y manifestación.

Ritual portal 11:11
Ritual portal 11:11 (Unsplash)

¿Cómo hacer el ritual de los 11 deseos para manifestar?

Uno de los rituales más populares del Portal 11/11 consiste en escribir exactamente 11 deseos o propósitos que se quieran materializar durante los próximos meses. Para realizarlo necesitas papel, pluma y un espacio tranquilo.

Sigue estos pasos:

  1. Prepara el ambiente: Busca un lugar sin distracciones. Puedes encender una vela blanca o dorada, asociadas simbólicamente con la pureza y la abundancia.
  2. Escribe los 11 deseos: Anota 11 objetivos relacionados con distintas áreas de tu vida, como el amor, el trabajo, la economía o el bienestar.
  3. Redacta en positivo: Escribe en tiempo presente, como si tus deseos ya fueran una realidad. Por ejemplo: «Tengo un empleo estable que disfruto».
  4. Sé específico: Describe claramente aquello que deseas conseguir, evitando peticiones demasiado generales.
  5. Sella tu lista: Al terminar, agrega una frase de gratitud como «Hecho está». Algunas versiones populares también incorporan el código numérico 2190.
  6. Guarda el papel: Consérvalo en un lugar especial hasta el próximo 11 de noviembre, cuando podrás revisar tus avances.

El ritual de los 11 deseos para el Portal 11/11 es una práctica simbólica que puede servir para organizar tus metas y mantener presentes tus intenciones.

Ritual que debes hacer si tu cumpleaños es en agosto
Ritual que debes hacer si tu cumpleaños es en agosto (Unsplash)

¿Cómo hacer el ritual de los 11 nudos para el Portal 11/11?

Otra práctica de manifestación para el Portal 11/11 que circula en redes sociales es el ritual de los 11 nudos, explicado por la astróloga Lydia en un video de TikTok, y de acuerdo con su recomendación, este ritual consiste en escribir peticiones, envolverlas con una rama de canela y amarrarlas con un hilo para sellar simbólicamente las intenciones.

Para realizar el ritual del Portal 11/11 de los 11 nudos necesitas:

  • Una hoja de papel blanco o dorado.
  • Una pizca de canela en polvo.
  • Una rama pequeña de canela.
  • Un hilo dorado o rojo.
  • Una vela blanca o dorada.

De acuerdo con las instrucciones compartidas en el video, el ritual del Portal 11/11 se realiza el 11 de noviembre y contempla dos momentos: la apertura a las 11:11 de la mañana y el cierre a las 11:11 de la noche.

Frases poderosas para manifestar tus deseos en el portal 11 11 de hoy
Frases poderosas para manifestar tus deseos en el portal 11 11 de hoy (Unsplash)

Este es el paso a paso del ritual de los 11 nudos del Portal 11/11:

  1. Sopla la canela: A las 11:11 de la mañana, colócate en la puerta de tu casa, de espaldas a la calle. Toma una pizca de canela y sóplala hacia el interior mientras dices: “Que entre todo lo que es para mí“.
  2. Escribe tus peticiones: Busca un lugar tranquilo y anota 11 deseos en tiempo presente, como si ya fueran una realidad. Por ejemplo: “Tengo ingresos constantes que me permiten pagar mis deudas, ahorrar y disfrutar”.
  3. Agrega una frase de cierre: Al terminar, escribe “Esto o algo mejor para mi mayor bien”.
  4. Prepara el pergamino: A las 11:11 de la noche, enciende la vela, dobla el papel hacia ti y envuelve en él la rama de canela.
  5. Haz los 11 nudos: Amarra el papel con el hilo elegido y realiza 11 nudos. Mientras haces cada uno, lee en voz alta una de tus peticiones.
  6. Guarda tu ritual: Conserva el pequeño paquete en tu cartera o altar personal hasta el próximo 11 de noviembre.
Vela de miel para el ritual que abre el portal 11/11/2023
Vela de miel para el ritual que abre el portal 11/11/2023 (Unsplash)

¿Qué pasa si no puedes hacer el ritual a las 11:11?

La astróloga también propone una alternativa para quienes trabajan o no pueden realizar el ritual del Portal 11/11 en los horarios indicados: hacer todo el ritual en un solo momento durante el 11 de noviembre.

En ese caso, puedes llevar contigo el pergamino con la canela y, a las 11:11 de la mañana, introducir la mano en el bolsillo donde lo guardaste mientras repites: “Portal abierto, así es, así será”.

Finalmente, conserva el paquete hasta el 11 de noviembre de 2027, en donde según esta práctica, ese día deberás abrirlo y revisar cuáles de tus peticiones se cumplieron. Si decides quemar el papel como indica el ritual, hazlo únicamente en un recipiente resistente al fuego, en un espacio ventilado y lejos de materiales inflamables.

Ambos rituales del Portal 11/11 son prácticas simbólicas de manifestación que pueden aprovecharse para reflexionar sobre tus metas, agradecer y establecer nuevas intenciones.

Ritual para manifestar en el portal 11/1/2024
Ritual para manifestar en el portal 11/1/2024 (Vil Son / Unsplash )