Cada 11 de noviembre se abre simbólicamente el Portal 11/11, una fecha considerada por la numerología y el esoterismo como uno de los momentos más importantes del año para manifestar deseos, conectar con la espiritualidad y establecer nuevas intenciones.

Esta creencia está relacionada con el significado del número 11, considerado un número maestro que representa:

La intuición

La iluminación

El despertar de la conciencia

Al repetirse en el formato 11:11, su simbolismo se amplifica y se interpreta como una oportunidad para alinear los pensamientos con aquello que se desea atraer.

¿Qué significa el Portal 11/11 en la numerología?

De acuerdo con estas corrientes espirituales, el Portal 11/11 representa una invitación a hacer una pausa, escuchar la intuición y reflexionar sobre los objetivos personales, y también se relaciona con la posibilidad de atraer cambios positivos en el amor, el dinero, la salud y el crecimiento personal.

Aunque no existe evidencia científica de que esta fecha tenga propiedades energéticas especiales, muchas personas aprovechan su simbolismo para realizar ejercicios de introspección y manifestación.

Ritual portal 11:11 (Unsplash)

¿Cómo hacer el ritual de los 11 deseos para manifestar?

Uno de los rituales más populares del Portal 11/11 consiste en escribir exactamente 11 deseos o propósitos que se quieran materializar durante los próximos meses. Para realizarlo necesitas papel, pluma y un espacio tranquilo.

Sigue estos pasos:

Prepara el ambiente: Busca un lugar sin distracciones. Puedes encender una vela blanca o dorada, asociadas simbólicamente con la pureza y la abundancia. Escribe los 11 deseos: Anota 11 objetivos relacionados con distintas áreas de tu vida, como el amor, el trabajo, la economía o el bienestar. Redacta en positivo: Escribe en tiempo presente, como si tus deseos ya fueran una realidad. Por ejemplo: «Tengo un empleo estable que disfruto». Sé específico: Describe claramente aquello que deseas conseguir, evitando peticiones demasiado generales. Sella tu lista: Al terminar, agrega una frase de gratitud como «Hecho está». Algunas versiones populares también incorporan el código numérico 2190. Guarda el papel: Consérvalo en un lugar especial hasta el próximo 11 de noviembre, cuando podrás revisar tus avances.

El ritual de los 11 deseos para el Portal 11/11 es una práctica simbólica que puede servir para organizar tus metas y mantener presentes tus intenciones.

Ritual que debes hacer si tu cumpleaños es en agosto (Unsplash)

¿Cómo hacer el ritual de los 11 nudos para el Portal 11/11?

Otra práctica de manifestación para el Portal 11/11 que circula en redes sociales es el ritual de los 11 nudos, explicado por la astróloga Lydia en un video de TikTok, y de acuerdo con su recomendación, este ritual consiste en escribir peticiones, envolverlas con una rama de canela y amarrarlas con un hilo para sellar simbólicamente las intenciones.

Para realizar el ritual del Portal 11/11 de los 11 nudos necesitas:

Una hoja de papel blanco o dorado.

Una pizca de canela en polvo.

Una rama pequeña de canela.

Un hilo dorado o rojo.

Una vela blanca o dorada.

De acuerdo con las instrucciones compartidas en el video, el ritual del Portal 11/11 se realiza el 11 de noviembre y contempla dos momentos: la apertura a las 11:11 de la mañana y el cierre a las 11:11 de la noche.

Frases poderosas para manifestar tus deseos en el portal 11 11 de hoy (Unsplash)

Este es el paso a paso del ritual de los 11 nudos del Portal 11/11:

Sopla la canela: A las 11:11 de la mañana, colócate en la puerta de tu casa, de espaldas a la calle. Toma una pizca de canela y sóplala hacia el interior mientras dices: “Que entre todo lo que es para mí“. Escribe tus peticiones: Busca un lugar tranquilo y anota 11 deseos en tiempo presente, como si ya fueran una realidad. Por ejemplo: “Tengo ingresos constantes que me permiten pagar mis deudas, ahorrar y disfrutar”. Agrega una frase de cierre: Al terminar, escribe “Esto o algo mejor para mi mayor bien”. Prepara el pergamino: A las 11:11 de la noche, enciende la vela, dobla el papel hacia ti y envuelve en él la rama de canela. Haz los 11 nudos: Amarra el papel con el hilo elegido y realiza 11 nudos. Mientras haces cada uno, lee en voz alta una de tus peticiones. Guarda tu ritual: Conserva el pequeño paquete en tu cartera o altar personal hasta el próximo 11 de noviembre.

Vela de miel para el ritual que abre el portal 11/11/2023 (Unsplash)

¿Qué pasa si no puedes hacer el ritual a las 11:11?

La astróloga también propone una alternativa para quienes trabajan o no pueden realizar el ritual del Portal 11/11 en los horarios indicados: hacer todo el ritual en un solo momento durante el 11 de noviembre.

En ese caso, puedes llevar contigo el pergamino con la canela y, a las 11:11 de la mañana, introducir la mano en el bolsillo donde lo guardaste mientras repites: “Portal abierto, así es, así será”.

Finalmente, conserva el paquete hasta el 11 de noviembre de 2027, en donde según esta práctica, ese día deberás abrirlo y revisar cuáles de tus peticiones se cumplieron. Si decides quemar el papel como indica el ritual, hazlo únicamente en un recipiente resistente al fuego, en un espacio ventilado y lejos de materiales inflamables.

Ambos rituales del Portal 11/11 son prácticas simbólicas de manifestación que pueden aprovecharse para reflexionar sobre tus metas, agradecer y establecer nuevas intenciones.