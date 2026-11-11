Boris Gregorio Graizbord Ed fue un arquitecto, geógrafo, académico e investigador mexicano, reconocido por sus aportaciones a los estudios urbanos, ambientales y de desarrollo sustentable.

Fue profesor-investigador de El Colegio de México desde 1979, donde estuvo adscrito al Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales (CEDUA), y también se desempeñó como coordinador del Programa de Estudios Avanzados en Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente (LEAD-México).

El 10 de noviembre de 2026 se informó sobre su fallecimiento. La presidenta Claudia Sheinbaum expresó sus condolencias y lo recordó como uno de sus maestros, además de destacar su compromiso con el desarrollo sustentable y su influencia en la formación de profesionales dedicados a mejorar las condiciones de vida.

¿Quién fue Boris Graizbord?

Boris Graizbord fue un investigador y académico mexicano especializado en medio ambiente urbano, geografía social, transporte, desarrollo regional y sustentabilidad.

Su trabajo contribuyó al estudio de la relación entre población, territorio y medio ambiente, así como de problemáticas como la contaminación industrial y el transporte metropolitano.

Formó parte del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel III y recibió el reconocimiento de Investigador Nacional Emérito. También fue autor y editor de publicaciones académicas, entre ellas Influencias y compromisos internacionales en la política ambiental mexicana (2023) y Laberintos geográficos: una antología (2024).

¿Qué edad tenía Boris Graizbord?

Boris Graizbord nació en 1941 y tenía 85 años al momento de su fallecimiento, ocurrido en noviembre de 2026.

¿Boris Graizbord tenía pareja?

No se encontró información pública verificable que confirme si Boris Graizbord tenía pareja o estaba casado.

¿Qué signo zodiacal era Boris Graizbord?

No es posible determinar el signo zodiacal de Boris Graizbord, debido a que las fuentes consultadas únicamente indican que nació en 1941, sin precisar el día ni el mes.

¿Boris Graizbord tenía hijos?

No hay información pública verificable que confirme si Boris Graizbord tuvo hijos. Las fuentes disponibles no documentan datos sobre su descendencia.

¿Qué estudió Boris Graizbord?

Boris Graizbord tuvo formación académica en arquitectura y geografía. Sus estudios incluyeron:

Licenciatura en Arquitectura: Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Maestría en Geografía Urbana: Universidad de Durham, en Reino Unido.

Doctorado en Geografía Social: London School of Economics and Political Science (LSE), en Inglaterra.

¿En qué trabajó Boris Graizbord?

Boris Graizbord desarrolló una trayectoria de varias décadas en la investigación y la docencia, con especial atención a los problemas urbanos, ambientales y regionales. Su trabajo académico se extendió por instituciones mexicanas y del Reino Unido.

Entre sus principales actividades y cargos destacan: