Pep Guardiola es un entrenador español y actual director técnico del Manchester City, considerado uno de los estrategas más influyentes en la historia del futbol.

Su estilo de juego, basado en la posesión del balón y la presión alta, ha marcado una época en clubes como el FC Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City.

En 2026, Pep Guardiola volvió a ser noticia tras alcanzar los mil partidos como entrenador profesional, un hito que reafirma su legado como uno de los técnicos más exitosos del futbol mundial y su impacto en la evolución táctica del deporte.

¿Quién es Pep Guardiola?

Josep “Pep” Guardiola i Sala es un exfutbolista y entrenador español nacido en Santpedor, Cataluña. Como jugador destacó en el FC Barcelona durante la etapa del “Dream Team” de Johan Cruyff, mientras que como entrenador revolucionó el futbol moderno con un modelo de juego que le permitió conquistar múltiples títulos nacionales e internacionales.

A lo largo de su carrera ha dirigido al FC Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City, equipos con los que ha conseguido ligas, copas, Champions League, Mundial de Clubes y otros campeonatos que lo colocan entre los técnicos más laureados de todos los tiempos.

¿Qué edad tiene Pep Guardiola?

Josep Guardiola i Sala nació el 18 de enero de 1971 en Santpedor, Barcelona, España, por lo que actualmente tiene 55 años.

¿Pep Guardiola tiene pareja?

Pep Guardiola estuvo casado con Cristina Serra, con quien mantuvo una relación durante más de tres décadas. Sin embargo, en 2025 diversos medios internacionales informaron sobre la separación de la pareja.

¿Qué signo zodiacal es Pep Guardiola?

Pep Guardiola nació el 18 de enero, por lo que pertenece al signo Capricornio. Este signo corresponde al elemento tierra y suele asociarse con personas disciplinadas, perseverantes, ambiciosas y orientadas al logro de objetivos.

¿Pep Guardiola tiene hijos?

Sí. Pep Guardiola es padre de tres hijos.

¿Qué estudió Pep Guardiola?

Pep Guardiola no realizó una carrera universitaria. Su formación estuvo enfocada en el fútbol desde los 13 años, cuando ingresó a La Masía, la cantera del FC Barcelona.

¿En qué ha trabajado Pep Guardiola?

Pep Guardiola es reconocido como uno de los entrenadores más exitosos del futbol moderno. Antes de iniciar su carrera en los banquillos tuvo una destacada trayectoria como futbolista profesional y posteriormente consolidó un legado histórico dirigiendo a algunos de los clubes más importantes del mundo.