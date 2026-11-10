Si todavía no has visitado la Catrina Monumental del Zócalo, esta es tu última oportunidad.

La emblemática escultura de más de 33 metros de altura, que se convirtió en uno de los mayores atractivos del Día de Muertos en la CDMX, concluirá su exhibición este miércoles 11 de noviembre.

Tras una extensión especial debido a la alta demanda del público, la figura que incluso rompió un récord Guinness se despedirá de la Plaza de la Constitución después de recibir a millones de visitantes.

Catrina Monumental del Zócalo en CDMX (ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM / Andrea Murcia Monsivais)

Exhibición de la Catrina Monumental del Zócalo está por concluir

El 29 de octubre pasado, la Secretaría de Cultura del gobierno de la CDMX inauguró la ofrenda en el Zócalo que para este año estuvo acompañada de una Catrina Monumental de 33 metros de altura.

En tan solo 4 días, la imponente escultura recibió a más de millón y medio de visitantes, por lo que la jefa de Gobierno, Clara Brugada anunció que el plazo para admirarla se extendería.

Lo anterior debido a que originalmente se estableció que la Catrina Monumental que homenajeó a José Guadalupe Posada estaría solo hasta el 2 de noviembre, pero se decidió que permanecería hasta el día 11.

Es decir que si aún no has acudido al Zócalo para verla o quieres visitarla una vez más, aún tienes unas cuantas horas, pues será hasta la noche del miércoles 11 de noviembre cuando permanezca instalada.

Catrina Monumental del Zócalo rompió un récord Guinness

El rotundo éxito de la Catrina Monumental del Zócalo se debió a las diversas características de la escultura que fue elaborada por el Taller de Arte Xibalbá, dirigido por Carlos Báez.

En especial por su altura superior a los 33 metros por la que fue reconocida en el libro Guinnes como la obra más grande de su tipo en todo el mundo, así como por otros aspectos como los siguientes:

La figura alcanzó una altura de 33.411 metros, lo que le valió ganar un récord Guiness

La escultura combinó una estructura de acero con elementos escultóricos de fibra de vidrio translúcida y resistente al agua.La base requirió entre 21 y 22 toneladas de acero, además de cerca de 70 toneladas de lastre de concreto

Los huesos de la figura se iluminaban desde el interior mediante tecnología LED

La prenda se elaboró en terciopelo morado, un color elegido para destacar frente a las fachadas de los edificios históricos

Incorporó bordados tradicionales cosidos a mano, encajes y olanes

Se utilizaron moldes con técnicas de cartonería, adaptadas a las dimensiones colosales de la pieza