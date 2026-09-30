Pep Guardiola, ex entrenador del Manchester City, mostró su respaldo al club inglés tras ser declarado culpable por infracciones financieras en la Premier League.

A través de un mensaje en las redes sociales, Guardiola reafirmó su compromiso con el Manchester City y sus aficionados, declarando su apoyo incondicional.

El entrenador español advirtió que, siempre estará detrás del Manchester City y prometió que superarán juntos las acusaciones que enfrenta el club.

“Quiero que cada fanático de Manchester City sepa que estoy aquí; más que nunca. Siempre he estado, estoy y siempre estaré, detrás de mi club, mi dueño, mi presidente, Ferran, los jugadores, el personal, Enzo y vosotros, nuestros únicos aficionados. Dejadme ser claro: superaremos esto juntos. Os quiero a todos”

El paso de Pep Guardiola como entrenador del Manchester City

Pep Guardiola está relacionado de manera estrecha con las acusaciones que pesan sobre el Manchester City, ya que fue parte del éxito deportivo del club, con el que conquistó 20 títulos.

Durante sus 593 partidos al frente del City, Guardiola logró un dominio sin precedentes en la Premier League y llevó al club a la cima de Europa.

La reacción de Guardiola se da tras conocerse que el City fue declarado culpable de 114 de 115 cargos de la Premier League abarcando el periodo 2009-2018 por contratos ficticios que inflaron ingresos.

Una etapa exitosa que, tras ser declarado culpable el City por incumplir con las reglas financieras de la Premier League, ponen a Guardiola en el centro de la conversación.

Pep Guardiola fue el entrenador en la época gloriosa del Manchester City (@PepTeam)

Reacciona el Manchester City al respaldo de Guardiola

El Manchester City respondió al respaldo de Pep Guardiola con una publicación amigable en la red social “X” matizada con un corazón azul característico del club inglés.

La comisión independiente que declaró culpable al Manchester City, aún debe definir la sanción al club, que podría incluir multas, pérdida de puntos o el descenso de categoría.

El Manchester City tiene como plazo límite el viernes 2 de octubre de 2026 para presentar su recurso formal de apelación.