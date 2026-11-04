Leipzig vs Manchester City se midieron el miércoles 4 de noviembre en la Jornada 4 de la Champions League, con resultado de 2-3.

Nueve partidos se jugaron en el cierre de la Jornada 4 de la Champions League, y uno de ellos enfrentó al Leipzig vs Manchester City.

Ahora, Leipzig suma 3 puntos y es el lugar 29 de la fase de liga; mientras que Manchester City se ubica en el séptimo lugar con 9 unidades logradas.

Marcador del partido: Leipzig 2-3 Manchester City.

Leipzig vs Manchester City: así se definió el partido de la Champions League

El partido Leipzig vs Manchester City, corresponde a la Jornada 4 de la Champions League.

Así fueron los goles del partido Leipzig vs Manchester City:

Minuto 37: Autogol de Castello Lukeba (Leipzig)

Minuto 49: Gol de Bote Baku (Leipzig)

Minuto 58: Gol de Enzo Fernández (Manchester City)

Minuto 61: Gol de Antonio Nusa (Leipzig)

Minuto 78: Gol de Erling Haaland (Manchester City)

¿Cuándo vuelven a jugar Leipzig y Manchester City en la Champions League?

Leipzig y Manchester City regresarán a jugar en la Jornada 5 de la Champions League, que inicia el martes 24 de noviembre.

Leipzig recibe al Lens el 24 de noviembre, mientras que Manchester City enfrenta al Napoli el 24 del mismo mes.