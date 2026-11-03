Manchester United vs Roma se midieron el martes 3 de noviembre en la Jornada 4 de la Champions League, con resultado de 3-2.

Nueve partidos se jugaron en el cierre de la Jornada 4 de la Champions League, y uno de ellos enfrentó al Manchester United vs Roma.

Ahora, Manchester United suma 6 puntos y es el lugar 17 de la fase de liga; mientras que Roma se ubica en el lugar 19 con 4 unidades logradas.

Marcador del partido: Manchester United 3-2 Roma.

Manchester United vs Roma: así se definió el partido de la Champions League

El partido fue Manchester United vs Roma de la Jornada 4 de la Champions League.

Así fueron los goles del partido Manchester United vs Roma:

Minuto 11: Gol de Matías Soulé (Roma)

Minuto 17: Gol de Donyell Malen (Roma)

Minuto 58: Gol de Bruno Fernandes (Manchester United)

Minuto 83: Gol de Matheus Cunha (Manchester United)

Minuto 86: Gol de Matheus Cunha (Manchester United)

¿Cuándo vuelven a jugar Manchester United y Roma en la Champions League?

Manchester United y Roma regresarán a jugar en la Jornada 5 de la Champions League, que inicia el martes 24 de noviembre.

Manchester United visita al Sporting el 25 de noviembre, mientras que Roma enfrenta al PSG el 25 del mismo mes.