Obed Vargas no ha encontrado continuidad en el Atlético de Madrid y podría dejar al equipo colchonero en el próximo mercado invernal.

Según varios reportes de prensa, la directiva del Atlético de Madrid tiene como objetivo prestar al mediocampista mexicano en enero para que sume minutos de juego.

La actualidad de Obed Vargas con el Atlético de Madrid

Obed Vargas, mediocampista mexicano de 21 años, se ha convertido en la última opción en el esquema del entrenador Diego Simeone con el Atlético de Madrid.

En la temporada 2026-27 apenas suma 13 minutos oficiales en la UEFA Champions League, sin debutar en LaLiga.

La fuerte competencia interna ha relegado a Vargas, ante elementos como jugadores consolidados como Koke, Pablo Barrios, Morten Hjulmand, Johnny Cardoso y Rodrigo Mendoza, y por si faltara algo, Martín Zubimendi llegaría como refuerzo.

Obed Vargas tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta junio de 2030 y el club no busca venderlo. La intención es prestarlo para que gane ritmo y experiencia en el futbol europeo.

Obed Vargas ha jugado muy poco con el Atlético de Madrid (@obed.vargas)

Los posibles destinos de Obed Vargas en el futbol europeo

Obed Vargas estuvo cerca de jugar el actual torneo con otro equipo de LaLiga, pero problemas administrativos frenaron las opciones.

En LaLiga de España, equipos como el Deportivo Alavés, Sevilla, Valencia y Getafe han mostrado interés en incorporarlo a préstamo.

La prioridad de Vargas es mantenerse en el futbol español y el Valencia de Javier Aguirre suena como su mejor opción.

Fuera de España, el Feyenoord de los Países Bajos podría volver a la carga en enero por el contrato del mediocampista mexicano.