La federación italiana de fútbol contactó a Pep Guardiola y Carlo Ancelotti para conocer la posibilidad de que asuman la dirección técnica de la selección europea, que busca salir de una crisis que lo ha dejado fuera de los Mundiales.
La Federación Italiana de Futbol, por medio de Paolo Maldini, quien es el encargado de la reestructuración del futbol de ese país, confirmó que Guardiola y Ancelotti cubren el perfil que buscan como entrenador.
¿Cuándo nombrarán al nuevo entrenador de Italia?
El anuncio del nombre del nuevo entrenador de Italia será muy pronto, pues urgen nuevas ideas para intentar olvidar que el país no ha clasificado al Mundial por tercera vez consecutiva.
“Sinceramente, hoy no podemos dar noticias sobre lo que está pasando. Han identificado a uno de nuestros objetivos”Paolo Maldini, Federación Italiana de Futbol
Paolo Maldini, exjugador del AC Milán y de la selección de Italia, aceptó que hablaron tanto con Pep Guardiola como con Carlo Ancelotti, para conocer su disponibilidad.
“No podemos ocultar que también hablamos con Carlo Ancelotti antes de hablar con Pep. Sinceramente, nos pareció correcto empezar por los mejores del mundo, para ver su disponibilidad general”Paolo Maldini, Federación Italiana de Futbol
La actualidad de Pep Guardiola tras dejar al City
Pep Guardiola dejó el Mancehester City al final de la temporada pasada, poniendo fin a una etapa de 10 años.
A los 55, Guardiola ha ganado 35 títulos importantes a lo largo de su carrera como entrenador, incluidos los logrados con el FC Barcelona y el Bayern Múnich.
“Lo mejor sería anunciar al nuevo entrenador esta semana, pero aún mejor sería esperar a la persona que realmente queremos. Así que hay urgencia, pero no tanta dentro de nosotros”Paolo Maldini, Federación Italiana de Futbol
Carlo Ancelotti se mantiene como entrenador de Brasil
El italiano Carlo Ancelotti, buscado por Italia, firmó en mayo una extensión de contrato con Brasil hasta el Mundial de 2030.
Sin embargo, tuvo una de sus peores actuaciones en el mayor escenario del fútbol, al quedar eliminado en octavos de final tras una derrota de Brasil ante Noruega.
Ancelotti, de 67 años, ha ganado títulos de liga en Italia, Inglaterra, Francia, España y Alemania. También es el único entrenador que ha ganado la Champions League cinco veces.