Pep Guardiola confirmó que se despedirá del Manchester City tras una década de títulos en la que consolidó al club como una de las grandes potencias de la Premier League y de Europa.

Guardiola, quien tenía un año más de contrato con el Manchester City, dirigirá su último partido contra el Aston Villa en la Premier League, este domingo 24 de mayo.

“No me pregunten las razones por las que me voy. No hay ninguna razón, pero en el fondo sé que es mi momento. Nada es eterno, si lo fuera, estaría aquí. Eterno será el sentimiento, la gente, los recuerdos, el amor que tengo por mi Manchester City” Pep Guardiola, entrenador del Manchester City

Pep Guardiola llevó a la gloria al Manchester City

Con Enzo Maresca como su posible sustituto, es momento de recordar lo hecho por Pep Guardiola como entrenador del Manchester City.

Pep Guardiola llegó al Manchester City en el verano de 2016, y desde entonces, sumó seis títulos de la Premier League, además de conquistar la Champions League en 2023.

En total, Pep Guardiola levantó 17 trofeos con el Manchester City, incluyendo un doblete esta temporada con la Copa de la Liga inglesa y la Copa FA.

Guardiola ha ganado en total 35 títulos a lo largo de su carrera como entrenador, en su paso también por equipos con el FC Barcelona y Bayern Múnich.

Pep Guardiola, director técnico del Manchester City. (Dave Thompson / AP)

La Premier League y la Champions se le negaron en su temporada del adiós

Solo Pep Guardiola sabe si haber fracasado en su intento de ganar la Premier League y la Champions League, fueron las razones por las que se despide del Manchester City.

La Premier League la perdió con el Arsenal, mientras que fue eliminado por el Real Madrid en la Champions League, dos afrentas fuertes para el Manchester City de Pep Guardiola.

El futuro de Pep Guardiola no tiene claridad, pues el mundo del futbol esperaba que siguiera al frente del Manchester City.