A través de sus redes sociales, las Rayadas dieron a conocer que el Estadio BBVA ya cuenta con una cabina de lactancia en la cual las mamás que acudan a ver a los equipos varonil y femenil tendrán un espacio exclusivamente para amamantar a sus bebés.

“El Estadio BBVA inaugura su primera cabina de lactancia con la que el Club de Futbol Monterrey reafirma su compromiso con el bienestar de su comunidad…”, se lee en la publicación de Rayadas.

Un lugar cómodo y seguro pensado para ti y tu bebé. 🤍



El Estadio BBVA inaugura su primera cabina de lactancia con la que el Club de Futbol Monterrey reafirma su compromiso con el bienestar de su comunidad. 🙌🏼



➡️ Ubicada en OTE 116, entre P7 y P8, frente a la Oficina del Fan. pic.twitter.com/HLSLNq650b — Rayadas (@Rayadas) August 17, 2025

Sin embargo, el anuncio realizado sobre este nuevo espacio en el Gigante de Acero generó polémica en redes sociales sobre si es o no buena idea llevar a bebés, niños o menores de edad a los estadios del futbol en México.

Cabina de lactancia en el Estadio BBVA pone sobre la mesa el debate de si se debe llevar bebés y niños al futbol en México

Si bien la nueva sala de lactancia en el Estadio BBVA será seguramente un espacio que cientos de mamás agradecerán, ha puesto sobre la mesa el debate de si es prudente llevar bebés y niños a los inmuebles de la Liga MX.

Esto debido a que desafortunadamente la violencia está presenta jornada tras jornada en la Liga MX y prueba de ello fue la pelea entre aficionados que se vio en el Estadio Universitario tras la victoria de América ante Tigres.

Inaugura Rayados su primera, de cuatro, cabinas de lactancia que habrá en el “Gigante de Acero”. pic.twitter.com/CGXs0N1JOy — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) August 17, 2025

Además, han sido varios los episodios de violencia que se han vivido en el Estadio BBVA e incluso entre aficionados de la Pandilla han llegado a los golpes, por lo que hay padres que prefieren no llevar a su familia a los partidos de la Liga MX.

Cabina de lactancia en el Estadio BBVA no es la primera en un estadio de la Liga MX

Aunque la nueva cabina de lactancia en el Estadio BBVA de Rayados de Monterrey ha sido vista por la afición como una gran innovación, no es la primera sala que se habilita en un inmueble del futbol mexicano para que las madres amamanten a sus hijos.

En julio del 2023, Tigres dio a conocer que inauguró una sala de lactancia para que las madres que asistan al Estadio Universitario de Nuevo León tuvieran un espacio exclusivamente para alimentar a sus bebés.

Dicha cabina cuenta con aire acondicionado, además de que tiene un refrigerador y conectores de luz, pues el conjunto felino explicó en un comunicado que las mujeres lo pueden usar tanto para amamantar como para extraerse leche para sus hijos.