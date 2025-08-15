Hace unos meses los Rayados dieron uno de los bombazos del mercado de pases de la Liga MX con el fichaje de Sergio Ramos, campeón del mundo con España en 2010.

Desde hace un par de torneos la Liga MX ha atraído a grandes leyendas del futbol mundial como James Rodríguez, Keylor Navas, Sergio Canales, entre otros.

Ahora que Rayados está en búsqueda de un delantero se ha rumorado que la directiva regiomontana está buscando nombres de talla mundial para dar otro bombazo.

¿Otro bombazo de Rayados? Aseguran que otro campeón del mundo con España llegará a Monterrey

En medio de los rumores de que Rayados quiere dar otro bombazo al fichar un delantero de talla mundial surge la noticia de que un campeón del mundo con España llegará a Monterrey.

Fue a través de la cuenta de X donde el periodista Willie González informó que el siguiente lunes, es decir, el 18 de agosto, habrá noticias en Monterrey sobre la llegada de un campeón del mundo.

“Estoy en posición de informarles que este lunes habrá noticias. Llega la bomba a Monterrey. ¡Es un campeón mundial!” escribió Willie en su cuenta.

Aseguran que otro campeón del mundo con España llegará a Monterrey (X: @WillieGzz)

¿Quién podría ser el campeón del mundo con España que llegue a Monterrey?

Es importante señalar que Willie González no dio detalles sobre si se trata de un fichaje de Rayados o Tigres o sobre si es para un evento aparte, ya que a finales de mes habrá un partido ante leyendas del Barcelona.

El próximo 31 de agosto las leyendas de Tigres se medirán en el Volcán a las leyendas del Barcelona por lo que entre los campeones del mundo que vendrán a México está Andrés Iniesta.

Y tan solo un día antes del partido Andrés Iniesta tendrá una firma de autógrafos en una tienda de Innovasport en San Pedro, por lo que una teoría en redes sobre el anuncio de Willie es que se podría tratar de alguna actividad extra del mediocampista que le dio a España su Copa del Mundo en 2010.