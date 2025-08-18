Cruz Azul vs Santos se enfrentaron en la Jornada 5 de la Liga MX, sin embargo este encuentro pudo significar el adiós de Gonzalo Piovi de la institución.

En las últimas semanas se ha hablado del interés del Inter Miami por fichar a Gonzalo Piovi, sin embargo, la directiva de Cruz Azul no ha dado ningún anuncio al respecto.

El futbolista argentino tuvo un gesto que llamó la atención y que para algunos es interpretado como una clara señal de que está próximo a dejar el futbol mexicano.

La prueba de que Gonzalo Piovi dejará a Cruz Azul para ir al Inter Miami

Luego de que Cruz Azul venciera a Santos Laguna en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, Gonzalo Piovi fue el centro de atención por un par de acciones que tuvo.

Gonzalo Piovi se tomó algunas fotografías con su familia en el terreno de juego, lo cual quedó grabado en las cámaras de algunos reporteros que fueron a cubrir el partido de Cruz Azul.

Otro de los detalles que encendió las alarmas fue el hecho de que también se tomó algunas fotos con personas que trabajan dentro del club, dando la sensación de que el adiós podría estar cada vez más cerca.

Hasta el momento, el acuerdo entre los equipos no se ha cerrado, pero el hecho de jugar con Lionel Messi en el Inter Miami podría ser un factor para que Piovi decida llegar a la MLS.

🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷 👋🏼👋🏼👋🏼



Al final del partido Piovi subió con su familia a la cancha del Olímpico, ahí se tomó fotografías con ellos y también con algunas personas que trabajan en el club.



¿Despedida?, es una realidad que el traspaso a Miami está muy avanzado… pic.twitter.com/T6CQIBxzrl — CESAR CABALLERO (@ccaballero10) August 17, 2025

¿Cuánto tendría que pagar Inter Miami a Cruz Azul por Gonzalo Piovi?

De acuerdo con diversos reportes, el fichaje de Gonzalo Piovi al Inter Miami podría representar buenas ganancias para Cruz Azul.

Inter Miami tendría que pagar cerca de 6 millones de dólares (más de 112 millones de pesos mexicanos) a Cruz Azul para que Gonzalo Piovi se convierta en nuevo jugador de la MLS.

Esta salida le permitiría también a La Máquina liberar una plaza de extranjero que podría generar que vuelvan al mercado de fichajes por un nuevo futbolista.

Los próximos días serán cruciales para saber si Piovi se mantiene en el futbol mexicano o emprende una nueva aventura en la MLS.