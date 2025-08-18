Luego del timorato escrito de la Liga MX en el que aseguró que “no hubo lesionados” tras los actos de violencia en el Estadio Universitario, Club Tigres lanzó un comunicado en el que anunció medidas drásticas contra los rijosos.

Club Tigres identificó a los rijosos que protagonizaron peleas en el Estadio Universitario y en las inmediaciones de éste durante el partido frente al América de la Liga MX.

Bajo el lema de que rechazan la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, el equipo universitario enlistó una serie de puntos en los que detalló las medidas que tomará contra los aficionados que incurrieron en los vergonzosos actos.

El comunicado de Club Tigres ante los actos de violencia durante el duelo vs América

El Club Tigres emitió un comunicado en el que informó que los tres aficionados que protagonizaron un enfrentamiento en las gradas del Estadio Universitario ya fueron detenidos.

“Del enfrentamiento presentado en la tribuna de Zona de Gol Norte se detuvieron a tres personas, Erick, de 24 años; Alberto, de 52 y Víctor, de 54 años, todos fueron identificados y consignados a las autoridades policiales de San Nicolás de los Garza”, se lee en el comunicado del Club Tigres.

“Del aficionado agredido fuera del estadio, en las inmediaciones de la explanada de Rectoría, en cuanto el Club tuvo conocimiento del incidente envió paramédicos y personal de Protección Civil para atenderlo y apoyar en su traslado posterior a la Clínica 33 de San Nicolás de los Garza para su valoración”, informó.

Club Tigres indicó que logró identificar al agresor y que entregará la información correspondiente a las autoridades, además “se le retirará el abono y se le negará definitivamente la entrada”..

Comunicado de Club Tigres tras los actos de violencia en el Universitario. (@Tigres)

¿Cuándo volverá a jugar Club Tigres?

Luego del revés ante América en la Liga MX, Club Tigres deberá cambiar de chip y concentrarse en los cuartos de final de la Leagues Cup, instancia en la que se medirán a Inter Miami.

El encuentro Inter Miami vs Tigres tendrá lugar este miércoles 20 de agosto en el Chase Stadium.​