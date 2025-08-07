¿Habrá bombazo regio? Rayados de Monterrey quiere responder a la contratación de Ángel Correa a Tigres y Allan Saint-Maximin al Club América, pues ya inició los contactos con el campeón del mundo en Rusia 2018, Antoine Griezmann.

En Rayados de Monterrey quieren potenciar su ofensiva y qué mejor que con un bombazo, por lo que han colocado en su carpeta el nombre de Antoine Griezmann.

El delantero francés presume un contrato con el Atlético de Madrid hasta el verano del 2027 y tiene un valor en el mercado de 18 millones de euros, alrededor 360 millones de pesos mexicanos, por lo que conseguir el fichaje no será nada sencillo.

Sin embargo, la directiva regiomontana ya dio el visto bueno y sobre todo, puso la cartera a disposición para que se concrete el fichaje del francés.

¿Antoine Griezmann llegará a los Rayados de Monterrey?

De acuerdo a información de Diego Armando Medina, la directiva de Rayados de Monterrey está en busca de un bombazo y han puesto en la mira a Antoine Griezmann.

La directiva de Rayados de Monterrey está dispuesta a soltar una millonada, pero esto no significa que el jugador tenga entre sus planes jugar en la Liga MX, por lo que es una posibilidad lejana.

Antoine Griezmann tiene a la MLS entre sus destinos favoritos

Aunque Antoine Griezmann es el gran sueño de Rayados de Monterrey, su llegada luce más que complicada, pues es más que sabido que el delantero francés tiene a la MLS entre sus destinos favoritos cuando concluya su aventura por el futbol europeo.

“Siempre he dicho que mi objetivo es terminar en la MLS. Es mi objetivo, llegar y terminar mi carrera allí para poder disfrutar del deporte allí. Soy un gran aficionado”, expresó Antoine Griezmann para ESPN en una entrevista de 2023.

De momento, Antoine Griezmann tiene contrato con Atlético de Madrid hasta el 30 de junio de 2027, por lo que su salida en este mercado luce difícil, aun más con destino a la Liga MX, por lo que Rayados deberá tener más opciones en carpeta para reforzar su delantera en este mercado de fichajes.