Pumas vs Tigres chocan en la ida de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 3-2 en el Estadio Olímpico Universitario. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Pumas vs Tigres: Pronóstico del partido de ida de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA

Pumas 3-2 Tigres es el pronóstico del partido de ida de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA.

Pronóstico: Pumas 3-2 Tigres.

Pumas vs Tigres: Posibles alineaciones del partido de ida de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido Pumas vs Tigres, en la ida de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.

Pumas

Portera: Wendy Toledo

Defensas: Ana Mendoza, Andrea Pereira, Portia Boakye y Ximena Ríos

Mediocampistas: Casandra Montero, Alejandra Guerrero, Cristina Torres y Montserrat Hernández

Delanteras: Priscila Chinchilla y Stephanie Ribeiro

Tigres

Portera: Cecilia Santiago

Defensas: Anika Rodríguez, Greta Espinoza, Cristina Ferral y Susan Ama Duah

Mediocampistas: Alexia Delgado, Grace Asantewaa y Deyna Castellanos

Delanteras: Maricarmen Reyes, Stephany Mayor y Thembi Kgatlana

Pumas vs Tigres: A qué hora y dónde ver el partido de ida de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA

Pumas vs Tigres chocan en la ida de los cuartos de final de la Liga Femenil BBVA. Martes 10 de noviembre a las 19 horas, por ViX y Youtube.