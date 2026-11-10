Pumas vs Tigres chocan en la ida de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 3-2 en el Estadio Olímpico Universitario. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Pumas vs Tigres: Pronóstico del partido de ida de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA
Pumas 3-2 Tigres es el pronóstico del partido de ida de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA.
Pronóstico: Pumas 3-2 Tigres.
Pumas vs Tigres: Posibles alineaciones del partido de ida de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA
Estas son las posibles alineaciones del partido Pumas vs Tigres, en la ida de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.
Pumas
- Portera: Wendy Toledo
- Defensas: Ana Mendoza, Andrea Pereira, Portia Boakye y Ximena Ríos
- Mediocampistas: Casandra Montero, Alejandra Guerrero, Cristina Torres y Montserrat Hernández
- Delanteras: Priscila Chinchilla y Stephanie Ribeiro
Tigres
- Portera: Cecilia Santiago
- Defensas: Anika Rodríguez, Greta Espinoza, Cristina Ferral y Susan Ama Duah
- Mediocampistas: Alexia Delgado, Grace Asantewaa y Deyna Castellanos
- Delanteras: Maricarmen Reyes, Stephany Mayor y Thembi Kgatlana
Pumas vs Tigres: A qué hora y dónde ver el partido de ida de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA
Pumas vs Tigres chocan en la ida de los cuartos de final de la Liga Femenil BBVA. Martes 10 de noviembre a las 19 horas, por ViX y Youtube.
- Partido: Pumas vs Tigres
- Fase: Cuartos de final
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Martes 10 de noviembre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
- Transmisión: ViX y Youtube