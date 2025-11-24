Portugal se clasificó al Mundial 2026 y con ello se confirmó que Cristiano Ronaldo visitará el Estadio Banorte para enfrentar a México en un partido amistoso y que también servirá para reinaugurar el recinto.

El México vs Portugal se disputaría el sábado 28 de marzo de 2026 y de acuerdo con David Medrano ambas Federaciones siguen en pláticas para definir el horario del partido de exhibición de CR7 y compañia.

Por un lado el Tri quiere que sea en la noche, como a las 7pm mientras que los lusitanos quieren que se juegue al mediodía para que pueda ser visto en Europa o en dado caso entre las 3-4pm para que sea horario estelar.

México y Portugal no han definido el horario para la reinauguracion del Estadio Azteca el 28 de marzo. pic.twitter.com/mRC0wKPu6S — david medrano felix (@medranoazteca) November 24, 2025

