Portugal se clasificó al Mundial 2026 y con ello se confirmó que Cristiano Ronaldo visitará el Estadio Banorte para enfrentar a México en un partido amistoso y que también servirá para reinaugurar el recinto.
El México vs Portugal se disputaría el sábado 28 de marzo de 2026 y de acuerdo con David Medrano ambas Federaciones siguen en pláticas para definir el horario del partido de exhibición de CR7 y compañia.
Por un lado el Tri quiere que sea en la noche, como a las 7pm mientras que los lusitanos quieren que se juegue al mediodía para que pueda ser visto en Europa o en dado caso entre las 3-4pm para que sea horario estelar.
