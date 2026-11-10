FC Juárez vs Chivas juegan la ida de los cuartos de final de la Liga Femenil BBVA. Martes 10 de noviembre a las 21 horas, por Fox One y Tubi.

Partido: FC Juárez vs Chivas

Fase: Ida | Cuartos de final

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Martes 10 de noviembre de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez

Transmisión: Fox One y Tubi

FC Juárez buscará sacar ventaja como local ante Chivas Femenil (@FemenilFcJuarez)

FC Juárez vs Chivas: Día y hora para ver el partido de ida de los cuartos de final de la Liga Femenil BBVA

El martes 10 de noviembre de 2026 continúa la ida de los cuartos de final de la Liga Femenil BBVA con el partido FC Juárez vs Chivas.

A las 21 horas rodará el balón en el partido entre las Bravas y el Rebaño Femenil.

Chivas Femenil no tendrá un partido sencillo ante las Bravas de Juárez (MEXSPORT / MEXSPORT)

FC Juárez vs Chivas: Canal para ver el partido de la ida de los cuartos de final de la Liga Femenil BBVA

El partido FC Juárez vs Chivas podrá verse a través de las señales de Fox One y Tubi.