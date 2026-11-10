FC Juárez vs Chivas juegan la ida de los cuartos de final de la Liga Femenil BBVA. Martes 10 de noviembre a las 21 horas, por Fox One y Tubi.
- Partido: FC Juárez vs Chivas
- Fase: Ida | Cuartos de final
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Martes 10 de noviembre de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez
- Transmisión: Fox One y Tubi
FC Juárez vs Chivas: Día y hora para ver el partido de ida de los cuartos de final de la Liga Femenil BBVA
El martes 10 de noviembre de 2026 continúa la ida de los cuartos de final de la Liga Femenil BBVA con el partido FC Juárez vs Chivas.
A las 21 horas rodará el balón en el partido entre las Bravas y el Rebaño Femenil.
FC Juárez vs Chivas: Canal para ver el partido de la ida de los cuartos de final de la Liga Femenil BBVA
El partido FC Juárez vs Chivas podrá verse a través de las señales de Fox One y Tubi.
- Partido: FC Juárez vs Chivas
- Fase: Ida | Cuartos de final
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Martes 10 de noviembre de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez
- Transmisión: Fox One y Tubi