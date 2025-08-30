Una vez más, el Estadio Ciudad de los Deportes está en problemas y esta vez la medida que tomó la Alcaldía Benito Juárez es que el América vs Pachuca se juegue sin público.

Esta decisión fue informada el día de ayer viernes 29 de agosto desde la Alcaldía como un castigo ya que el América habría excedido en sus permisos al cerrar una calle e impidió el paso a una vecina que necesitaba atención médica.

Desde el América la postura es otra, ellos no extralimitaron sus facultades ya que todo el plan se ejecutó tal cual se los otorgó la Alcaldía generando dos versiones de lo ocurrido pero lo cierto es que a 10 horas del evento la determinación sigue siendo que se juegue a puerta cerrada.

Los partidos del América como local que estarían en riesgo por medidas tomadas por la alcaldía Benito Juárez

A través de un comunicado la Alcaldía Benito Juárez informó que el Estadio Ciudad de los Deportes permanecerá sin público hasta que el América demuestre que están “debidamente capacitados y acreditados”.

Por lo tanto el América vs Pachuca no es el único partido en riesgo sino una gran cantidad de juegos entre la agenda del equipo varonil y femenil, éstas últimas también juegan la Concachampions.

El duelo más cercano a verse afectado sería el Clásico Nacional ante Chivas que se juega el mismo fin de semana en su categoría varonil y femenil.

Todos los partidos de local del América para el resto del torneo:

América vs Pachuca | Sábado 30 de agosto

América Femenil vs Atlético de San Luis | Domingo 7 de septiembre

América vs Chivas | Sábado 13 de septiembre

América Femenil vs Chivas | Domingo 14 de septiembre

América Femenil vs Pachuca (Conca) | Jueves 18 de septiembre

América Femenil vs Juárez | Viernes 26 de septiembre

America vs Pumas | Sábado 27 de septiembre

América Femenil vs Orlando Pride (Conca) | Martes 30 de septiembre

América vs Santos | Sábado 4 de octubre

América Femenil vs Tigres | Viernes 10 de octubre

América vs Puebla | Martes 21 de octubre

América vs León | Sábado 1 de noviembre

¿Por qué se cerró el Estadio Ciudad de los Deportes según la Alcaldía Benito Juárez?

La Alcaldía Benito Juárez determinó que el Estadio Ciudad de los Deportes permanecerá sin jugar a puerta abierta luego de que en el América vs Santos de la Liga MX Femenil se cerrará la calle de Indiana.

Dicha acción habría impedido que una vecina de la zona pudiera pasar y requería atención médica, lo que derivó que la Alcaldía tomará estas acciones de cerrar el Estadio.

Sin embargo, el América alega que ellos no se tomaron dichos atrevimientos de cerrar una calle sin permiso y que todo se hizo de acuerdo al “Plan Ladrillera” que la misma Alcaldía otorgó y que autorizaba un cierre en la calle antes mencionada.