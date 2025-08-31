Luego de que la Alcaldía Benito Juárez impidió que el América vs Pachuca se abriera las puertas a la afición, los azulcremas ya analizan la posibilidad de mudarse a otro estadio, sin embargo, el Estadio Cuauhtémoc no sería la opción por una insólita razón.

El problema con el Estadio Ciudad de los Deportes no es nuevo debido a que desde que llegaron a este inmueble el América ha tenido que lidiar con varios factores en lo que se remodela el Estadio Azteca, situación que ya hizo analizar a la directiva un posible cambio de sede a corto plazo.

Incluso el presidente operativo del América, Héctor González Iñárritu, indicó que durante los próximos días estarán evaluando la permanencia en el Estadio Ciudad de los Deportes debido a que su próximo partido es el Clásico Nacional contra Chivas y no quieren que se juegue a puerta cerrada.

El directivo del conjunto de Coapa dijo que se sentará con su equipo de trabajo y los abogados para analizar la situación y a partir del próximo lunes actuar en consecuencia para posiblemente elegir un nuevo estadio para jugar.

La insólita razón por la que el Estadio Cuauhtémoc también le cerraría las puertas al América para el Clásico Nacional

Una de las opciones del América que ha funcionado en otras ocasiones ha sido el Estadio Cuauhtémoc, pero parece ser que también le cerrarían las puertas para el Clásico Nacional ante Chivas.

De acuerdo con el periodista Luis Castillo, el América no podría jugar en el Estadio Cuauhtémoc para el Clásico Nacional porque los dos días previos al juego habrá concierto de Shakira en el recinto.

“Vayan descartando el Estadio Cuauhtémoc para el Clásico Nacional entre América vs Chivas el 13 de septiembre. El 11 y 12 se llevará a cabo el concierto de Shakira”, escribió el periodista en sus redes sociales sobre el por qué las Águilas no podrían jugar en el estadio del Puebla.

Vayan descartando el Estadio Cuauhtémoc para el Clásico Nacional entre América vs Chivas el 13 de septiembre.



El 11 y 12 se llevará a cabo el concierto de Shakira

Partidos del América como local estarían en riesgo tras medidas de la Alcaldía Benito Juárez

Luego de que la Alcaldía Benito Juárez informó que el Estadio Ciudad de los Deportes no será abierto al público, los partidos del América como local corren riesgo de jugarse sin público mientras se decide qué pasará.

Los partidos del América tanto en la rama varonil como femenil que se juegan como local son los siguientes:

América vs Pachuca | Sábado 30 de agosto

América Femenil vs Atlético de San Luis | Domingo 7 de septiembre

América vs Chivas | Sábado 13 de septiembre

América Femenil vs Chivas | Domingo 14 de septiembre

América Femenil vs Pachuca (Conca) | Jueves 18 de septiembre

América Femenil vs Juárez | Viernes 26 de septiembre

America vs Pumas | Sábado 27 de septiembre

América Femenil vs Orlando Pride (Conca) | Martes 30 de septiembre

América vs Santos | Sábado 4 de octubre

América Femenil vs Tigres | Viernes 10 de octubre

América vs Puebla | Martes 21 de octubre

América vs León | Sábado 1 de noviembre

Habrá que esperar cuál es la decisión final tanto de la Alcaldía Benito Juárez como de la directiva del América.